Магнитные бури ударят по Земле 25 апреля

Активность на Солнце будет наблюдаться несколько дней подряд

24 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1058744

Магнитные бури в ближайшие дни станут проблемой для метеозависимых. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, 24 апреля на Солнце будет спокойно, но уже на следующий день активность резко возрастет.

25 апреля ожидается начало волнений. Несмотря на то, что они будут слабыми, метеозависимые люди могут их почувствовать.

Небольшая буря продлится до 27 апреля, после чего активность снизится и геомагнитная обстановка стабилизируется.