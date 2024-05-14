МАК завершил расследование катастрофы Ми-8 на Алтае

При заходе на посадку борт задел хвостовой балкой и рулевым винтом железобетонную опору ЛЭП, рухнул на землю и загорелся

14 мая 2024, 23:30, ИА Амител

Место крушения Ми-8 на Алтае / Фото: МЧС РФ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил техническое расследование катастрофы вертолета Ми-8T, которая произошла в горах Алтая летом 2023 года. Как сообщает "Ъ", при заходе на посадку борт задел хвостовой балкой и рулевым винтом железобетонную опору ЛЭП, рухнул на землю и загорелся. Следствие остановилось на версии, что к аварии привели ряд просчетов командира воздушного судна: в частности, он принял решение о посадке, не обеспечив безопасное расстояние до препятствий.

Отмечается, что через 10 секунд после крушения вспыхнул вытекший из баков керосин. Четыре пассажира сгорели заживо. Три члена экипажа и девять уцелевших пассажиров эвакуировались. Позднее еще двое скончались в больнице – в результате общее число жертв достигло шести.

Специалисты МАК считают, что к аварии мог привести ряд недочетов со стороны командира экипажа. Он решил приземлиться, не обеспечив достаточное расстояние до препятствий. Также не было учтено влияние попутного порывистого ветра: "В процессе зависания и дальнейшего разворота на висении вертолет под воздействием ветра сместился в сторону опоры ЛЭП".

Кроме того, пилоты неверно повели себя после аварии. Экипаж не выключил двигатели специальными кранами, не обесточил вертолет и не организовал эвакуацию.