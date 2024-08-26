Макрон отрицает, что задержание Дурова во Франции является политическим решением
По его словам, задержание имело место в рамках судебного расследования
26 августа 2024, 21:42, ИА Амител
Флаг Франции / Фото: unsplash.com
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не является политическим решением. Об этом он написал в соцсети X, сообщает телеканал "360".
По его словам, арест Дурова случился в рамках судебного расследование, а не из-за чьей-то политической воли.
"Решение остается за судьями", – заявил он.
Он также отметил, что Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. По словам Макрона, в условиях верховенства закона, в соцсетях, "как и в реальной жизни", свободы реализуются в рамках, установленных законом.
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