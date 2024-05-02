Макрон подтвердил, что не исключает отправку войск на Украину
По его словам, на такой шаг нужен запрос от Киева
02 мая 2024, 20:59, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. В интервью The Economist он сказал, что не отказывается от ранее сказанных слов.
"Абсолютно. Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, придерживается ли он по-прежнему идеи о возможной отправке войск на Украину.
Французский лидер добавил, что "многие страны" поддержали подобный подход Франции и его позицию. По словам Макрона, войска можно отправить в случае поступления запроса от Украины, "если бы русские прорвали линию фронта".
21:45:04 02-05-2024
Лягушатники готовят Армагеддон?
06:37:57 03-05-2024
Гость (21:45:04 02-05-2024) Лягушатники готовят Армагеддон?... Гость, а сам готов увидеть Париж и умереть?
07:45:53 03-05-2024
Гость (06:37:57 03-05-2024) Гость, а сам готов увидеть Париж и умереть?... Там сейчас помойка с мусором, крысами и клопами. Прежнего Парижа уже нет.
07:56:03 03-05-2024
Гость (07:45:53 03-05-2024) Там сейчас помойка с мусором, крысами и клопами. Прежнего Па...
Давно из Парижу? Или опять вольный пересказ, что по тв сказали?
08:09:13 03-05-2024
Гость (07:56:03 03-05-2024) Давно из Парижу? Или опять вольный пересказ, что по тв с... Репортажи парижан посмотри о крысах рядом с Эйфелевой башней. Они там уже только парадом не ходят. Это культурный центр Парижа если что.
08:27:53 03-05-2024
Гость (07:56:03 03-05-2024) Давно из Парижу? Или опять вольный пересказ, что по тв с... Нет, там цветущий сад с диковинными птицами и заповедными растениями. А крысы и негры-бомжи - это мелочь, не обращайте внимания. Елисейские поля безупречны. Правда там мусор прямо на тротуаре. Но это ничего. Ну я там год назад был. И в Марселе был, и на мысе Антиб, и в Каннах. Лазурный берег действительно впечатляет. Видео скинуть? А вот Париж полнейшая помойка и дно днищенское.
10:26:27 03-05-2024
Гость (07:45:53 03-05-2024) Там сейчас помойка с мусором, крысами и клопами. Прежнего Па... поэтому пескова младшая там живет?
12:18:00 03-05-2024
Гость (10:26:27 03-05-2024) поэтому пескова младшая там живет?... Ты канделябр держал?
18:27:04 03-05-2024
Гость (07:45:53 03-05-2024) Там сейчас помойка с мусором, крысами и клопами. Прежнего Па...
Конечно! Не то, что наша Столица мира! Ни бомжей, ни крыс, а чистота улиц позволят ходить в белых носках.
09:51:23 03-05-2024
отправку войск на Украину --- Наполеон оправлял и Макрон хочет
10:47:58 03-05-2024
Макрон знаком с математической логикой.Исключение на исключение.А не исключение на неисключение.А умозаключение рождает высказывание.Ртом.
15:44:10 03-05-2024
Один великий пришел к нам с 600-сот тысячной армией в 1812 г., ушел через Березину с 30-=тыс. армией.И все неймется лягушатникам..