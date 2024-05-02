Макрон подтвердил, что не исключает отправку войск на Украину

По его словам, на такой шаг нужен запрос от Киева

02 мая 2024, 20:59, ИА Амител

Французский флаг / Фото: pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. В интервью The Economist он сказал, что не отказывается от ранее сказанных слов.

"Абсолютно. Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, придерживается ли он по-прежнему идеи о возможной отправке войск на Украину.

Французский лидер добавил, что "многие страны" поддержали подобный подход Франции и его позицию. По словам Макрона, войска можно отправить в случае поступления запроса от Украины, "если бы русские прорвали линию фронта".