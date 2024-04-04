Макрон увидел угрозу в заявлениях Шойгу на переговорах с министром ВС Франции
По словам Макрона, для них это "не ново"
04 апреля 2024, 22:55, ИА Амител
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает угрожающими заявления министра обороны России Сергея Шойгу, сделанные им в ходе переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Об этом сообщает ТАСС.
". Часть комментариев российской стороны была странной и угрожающей. Это не ново", - сказал Макрон.Напомним, что 3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу и министр ВС Франции Себастьен Лекорню провели первый с октября 2022 года телефонный разговор. Главы ведомств обсудили теракт в Подмосковье и переговоры по Украине. Как заявил Шойгу министру ВС, Москва надеется, что за терактом "не стоят французские спецслужбы".государство".
07:30:54 05-04-2024
Макрон увидел угрозу --- сначала была угроза от Макрона
07:32:13 05-04-2024
Интересно зачем Лекорню звонил. Наверное угрожал
09:25:29 05-04-2024
Гость (07:32:13 05-04-2024) Интересно зачем Лекорню звонил. Наверное угрожал... А чего бы не поугрожать одной ядерной республике другой ядерной державе? ) Вон главе КНДР Ким Чен Ыну тоже угрожают,но он только чарующе улыбается.Причем его улыбку используют в рекламе )
09:50:45 05-04-2024
Гость (09:25:29 05-04-2024) А чего бы не поугрожать одной ядерной республике другой ядер... Ну сам и испугался. Может подумал, что не сопоставим исчезающий процент территории от общей территории при худшем сценарии
07:42:19 05-04-2024
Похоже, лягушек объелся.
08:59:42 05-04-2024
Краткая суть этого разговора со стороны нашего министра обороны - "Если ваши вояки ступят на землю Украины - вам, мягко говоря, конец"