Макрон увидел угрозу в заявлениях Шойгу на переговорах с министром ВС Франции

По словам Макрона, для них это "не ново"

04 апреля 2024, 22:55, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает угрожающими заявления министра обороны России Сергея Шойгу, сделанные им в ходе переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. Об этом сообщает ТАСС.

". Часть комментариев российской стороны была странной и угрожающей. Это не ново", - сказал Макрон.Напомним, что 3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу и министр ВС Франции Себастьен Лекорню провели первый с октября 2022 года телефонный разговор. Главы ведомств обсудили теракт в Подмосковье и переговоры по Украине. Как заявил Шойгу министру ВС, Москва надеется, что за терактом "не стоят французские спецслужбы".государство".