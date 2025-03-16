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Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия РФ

Разместить военных могут в Киеве, Одессе и Львове

16 марта 2025, 12:39, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin
Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Европейские страны могут направить якобы наблюдательную миссию на Украину без согласия России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время интервью.

По данным СМИ, франко-британский план по отправке военного контингента на украинскую территорию находится на финальной стадии согласования. Макрон заявил, что речь идет о "нескольких тысяч человек от каждой страны в ключевых точках. Они нужны, чтобы "проводить программы по обучению" и демонстрировать "долгосрочную поддержку" украинским властям. Городами их нахождения могут стать Киев, Львов и Одесса.

При этом Макрон не уточнил, готовы ли участвовать в этой инициативе США. Он заявил, что в своих отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он старается "поддерживать контакт и избегать чрезмерных инцидентов", чтобы "снизить неопределенность".

Политика

Комментарии 11

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Гость

12:56:06 16-03-2025

Так и будет.

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гость-гостю

16:40:29 16-03-2025

Гость (12:56:06 16-03-2025) Так и будет. ... Смотри в окощко не вылети как некоторые поклонники "свободной европы"

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......

13:01:18 16-03-2025

Лягушатники историю забыли...

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Гость

13:32:12 16-03-2025

Австриец Мак...обмаковались...Француз Макрон...обмакронились...

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Гость

13:35:50 16-03-2025

Теперь всё понятно

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Сергей

14:39:17 16-03-2025

Законные цели для Искандер

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Добрый

16:09:30 16-03-2025

Координаты нам сообщите, встретим

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Гость

19:27:59 16-03-2025

ну и вжарят им наши парни, госпади. тоже мне "угроза". Правда на стороне России, это никак не изменит и это лучшее основание для обстрела врагов, если сунутся

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Гость

20:01:08 16-03-2025

Вы сразу подумайте, как возвращать их будете домой. И пособия какие француженкам одиноким платить.

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Гость

06:41:25 17-03-2025

О! Какие бравые вояки тут собрались. Жаль, в генштабе другие люди сидят...

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Гость

12:30:17 17-03-2025

Запад может направить военных на Украину без согласия РФ ---- они там три года уже воюют без согласия. Разница будет только в том, что сейчас они это официально не признают, а если признают, вступят в войну официально

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