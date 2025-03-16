Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия РФ

Разместить военных могут в Киеве, Одессе и Львове

16 марта 2025, 12:39, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Европейские страны могут направить якобы наблюдательную миссию на Украину без согласия России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время интервью.

По данным СМИ, франко-британский план по отправке военного контингента на украинскую территорию находится на финальной стадии согласования. Макрон заявил, что речь идет о "нескольких тысяч человек от каждой страны в ключевых точках. Они нужны, чтобы "проводить программы по обучению" и демонстрировать "долгосрочную поддержку" украинским властям. Городами их нахождения могут стать Киев, Львов и Одесса.

При этом Макрон не уточнил, готовы ли участвовать в этой инициативе США. Он заявил, что в своих отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он старается "поддерживать контакт и избегать чрезмерных инцидентов", чтобы "снизить неопределенность".