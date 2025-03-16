Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия РФ
Разместить военных могут в Киеве, Одессе и Львове
16 марта 2025, 12:39, ИА Амител
Европейские страны могут направить якобы наблюдательную миссию на Украину без согласия России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время интервью.
По данным СМИ, франко-британский план по отправке военного контингента на украинскую территорию находится на финальной стадии согласования. Макрон заявил, что речь идет о "нескольких тысяч человек от каждой страны в ключевых точках. Они нужны, чтобы "проводить программы по обучению" и демонстрировать "долгосрочную поддержку" украинским властям. Городами их нахождения могут стать Киев, Львов и Одесса.
При этом Макрон не уточнил, готовы ли участвовать в этой инициативе США. Он заявил, что в своих отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он старается "поддерживать контакт и избегать чрезмерных инцидентов", чтобы "снизить неопределенность".
12:56:06 16-03-2025
Так и будет.
16:40:29 16-03-2025
Гость (12:56:06 16-03-2025) Так и будет. ... Смотри в окощко не вылети как некоторые поклонники "свободной европы"
13:01:18 16-03-2025
Лягушатники историю забыли...
13:32:12 16-03-2025
Австриец Мак...обмаковались...Француз Макрон...обмакронились...
13:35:50 16-03-2025
Теперь всё понятно
14:39:17 16-03-2025
Законные цели для Искандер
16:09:30 16-03-2025
Координаты нам сообщите, встретим
19:27:59 16-03-2025
ну и вжарят им наши парни, госпади. тоже мне "угроза". Правда на стороне России, это никак не изменит и это лучшее основание для обстрела врагов, если сунутся
20:01:08 16-03-2025
Вы сразу подумайте, как возвращать их будете домой. И пособия какие француженкам одиноким платить.
06:41:25 17-03-2025
О! Какие бравые вояки тут собрались. Жаль, в генштабе другие люди сидят...
12:30:17 17-03-2025
Запад может направить военных на Украину без согласия РФ ---- они там три года уже воюют без согласия. Разница будет только в том, что сейчас они это официально не признают, а если признают, вступят в войну официально