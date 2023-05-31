НОВОСТИПолитика

Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Он отметил, что НАТО вооружает Украину, однако не включает её в диалоги по стратегической безопасности

31 мая 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Страны Запада должны будут пересмотреть свои меры поддержки Украины с расчётом на затяжной конфликт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он отметил, что НАТО вооружает Украину, однако не включает её в диалоги по стратегической безопасности. 

"Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надёжным партнёром, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию", – заявил Макрон, призвав дать Киеву гарантии безопасности.

При этом если Вооружённые силы Украины провалят своё наступление, то Запад также оценит, каким образом нужно "откалибровать" военную поддержку. 

СВО

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

06:43:54 01-06-2023

Или может Францию саму отКАЛИБРовать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:18 01-06-2023

Откалибровывать и пересмотреть это разные слова. Можно понять, что если наступление не получится, они увеличат поддержку

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:27 01-06-2023

Гость (07:20:18 01-06-2023) Откалибровывать и пересмотреть это разные слова. Можно понят... А когда украина полностью проиграет,они завалят её миллиардной благотворительнойй помощью.Или нет?Ведь не может быть,что они пользуют украину по своему усмотрению и единственно в своих интересах?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:16 01-06-2023

Гость (07:56:27 01-06-2023) А когда украина полностью проиграет,они завалят её миллиард... Если Украина проиграет заваливать будет некого. Они для этого и заваливают, чтобы победила

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров