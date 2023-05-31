Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления

Он отметил, что НАТО вооружает Украину, однако не включает её в диалоги по стратегической безопасности

31 мая 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Страны Запада должны будут пересмотреть свои меры поддержки Украины с расчётом на затяжной конфликт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он отметил, что НАТО вооружает Украину, однако не включает её в диалоги по стратегической безопасности.

"Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надёжным партнёром, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию", – заявил Макрон, призвав дать Киеву гарантии безопасности.

При этом если Вооружённые силы Украины провалят своё наступление, то Запад также оценит, каким образом нужно "откалибровать" военную поддержку.