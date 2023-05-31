Макрон: Запад пересмотрит поддержку ВСУ при провале контрнаступления
Он отметил, что НАТО вооружает Украину, однако не включает её в диалоги по стратегической безопасности
31 мая 2023, 23:25, ИА Амител
Страны Запада должны будут пересмотреть свои меры поддержки Украины с расчётом на затяжной конфликт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Он отметил, что НАТО вооружает Украину, однако не включает её в диалоги по стратегической безопасности.
"Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надёжным партнёром, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию", – заявил Макрон, призвав дать Киеву гарантии безопасности.
При этом если Вооружённые силы Украины провалят своё наступление, то Запад также оценит, каким образом нужно "откалибровать" военную поддержку.
06:43:54 01-06-2023
Или может Францию саму отКАЛИБРовать?
07:20:18 01-06-2023
Откалибровывать и пересмотреть это разные слова. Можно понять, что если наступление не получится, они увеличат поддержку
07:56:27 01-06-2023
Гость (07:20:18 01-06-2023) Откалибровывать и пересмотреть это разные слова. Можно понят... А когда украина полностью проиграет,они завалят её миллиардной благотворительнойй помощью.Или нет?Ведь не может быть,что они пользуют украину по своему усмотрению и единственно в своих интересах?
10:02:16 01-06-2023
Гость (07:56:27 01-06-2023) А когда украина полностью проиграет,они завалят её миллиард... Если Украина проиграет заваливать будет некого. Они для этого и заваливают, чтобы победила