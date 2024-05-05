Макрон заявил, что мощность российских ракет подвергает Европу опасности

По его словам, в случае победы на Украине в опасности окажутся европейские страны

05 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: pxhere.com/ru/photo/848099

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что потенциал российских ракет представляет опасность для Европы. Его слова передает La Tribune.

"Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ", – заявил французский лидер в интервью газете La Tribune.

Он считает, что в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше "не будет безопасности".