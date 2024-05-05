Макрон заявил, что мощность российских ракет подвергает Европу опасности
По его словам, в случае победы на Украине в опасности окажутся европейские страны
05 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Флаг Франции / Фото: pxhere.com/ru/photo/848099
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что потенциал российских ракет представляет опасность для Европы. Его слова передает La Tribune.
"Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ", – заявил французский лидер в интервью газете La Tribune.
Он считает, что в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше "не будет безопасности".
"Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", – сказал Макрон.
13:25:49 05-05-2024
Зассал товарисч.
14:28:15 05-05-2024
Ну тогда сидите и не гавкайте в своей гейропе!
16:05:55 05-05-2024
Да на хрен вы нужны лягушатники
20:04:23 05-05-2024
1812 год забыл что ли...
07:13:22 06-05-2024
А что россиянам остается делать,если в Зап. Европе столь придурковатое и злобное руководство.См.выступление руководителя МИД с "потопляемого авианосца" Камерона о праве Украины атаковать Россию с ее территории западноевропейскими ракетами.И ответ Лаврова.Забыл тот недалекий по уму заявление Хрущева, что достаточно двух ракет, чтоб острова ушли под воду, сделанное ещё в 1956 г. При всех минусах Хрущева внутри страны, на международной арене он очень четко отстаивал интересы СССР.
07:35:52 06-05-2024
находится в 1,5 тысячи километров --- может не так перевели или не так поняли, но баллистические ракеты на 16 тысяч летают. Какая то странная статья или Макрон не в курсе
12:32:58 06-05-2024
Баллистическими считаются ракеты, летающие по баллистической траектории с дальностью поражения цели от 500 км.