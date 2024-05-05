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Макрон заявил, что мощность российских ракет подвергает Европу опасности

По его словам, в случае победы на Украине в опасности окажутся европейские страны

05 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: pxhere.com/ru/photo/848099
Флаг Франции / Фото: pxhere.com/ru/photo/848099

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что потенциал российских ракет представляет опасность для Европы. Его слова передает La Tribune.

"Безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, потому что она находится в 1,5 тысячи километров от наших границ", – заявил французский лидер в интервью газете La Tribune.

Он считает, что в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше "не будет безопасности".

"Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", – сказал Макрон.

Политика

Комментарии 7

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Гость

13:25:49 05-05-2024

Зассал товарисч.

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Гость

14:28:15 05-05-2024

Ну тогда сидите и не гавкайте в своей гейропе!

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Иван

16:05:55 05-05-2024

Да на хрен вы нужны лягушатники

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Санечек

20:04:23 05-05-2024

1812 год забыл что ли...

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Гость.

07:13:22 06-05-2024

А что россиянам остается делать,если в Зап. Европе столь придурковатое и злобное руководство.См.выступление руководителя МИД с "потопляемого авианосца" Камерона о праве Украины атаковать Россию с ее территории западноевропейскими ракетами.И ответ Лаврова.Забыл тот недалекий по уму заявление Хрущева, что достаточно двух ракет, чтоб острова ушли под воду, сделанное ещё в 1956 г. При всех минусах Хрущева внутри страны, на международной арене он очень четко отстаивал интересы СССР.

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Гость

07:35:52 06-05-2024

находится в 1,5 тысячи километров --- может не так перевели или не так поняли, но баллистические ракеты на 16 тысяч летают. Какая то странная статья или Макрон не в курсе

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Гость

12:32:58 06-05-2024

Баллистическими считаются ракеты, летающие по баллистической траектории с дальностью поражения цели от 500 км.

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