Максим Фадеев передал права на песню "Мой мармеладный" иностранному артисту

После взлета популярности композиции продюсер получал множество запросов на права

11 февраля 2024, 11:29, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com

Музыкальный продюсер Максим Фадеев передал права на песню "Мой мармеладный" иностранному исполнителю. Об этом рассказал сам Фадеев в социальных сетях.

"После взлета трека в международных чартах мы получили более 100 международных запросов: из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее", – написал продюсер.

По его словам, большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда музыканты понимали, что им придется сотрудничать с человеком, ведущим бизнес в России. В том числе из-за проблем с переводом денег.

При этом одному артисту, как отметил Фадеев, договориться удалось. Имя исполнителя он не назвал.

Напомним, что ранее трек "Мой мармеладный" Кати Лель завирусился в западных соцсетях. Блогеры снимали под него видео в шубах и меховых шапках.