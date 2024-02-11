Максим Фадеев передал права на песню "Мой мармеладный" иностранному артисту
После взлета популярности композиции продюсер получал множество запросов на права
11 февраля 2024, 11:29, ИА Амител
Музыкальный продюсер Максим Фадеев передал права на песню "Мой мармеладный" иностранному исполнителю. Об этом рассказал сам Фадеев в социальных сетях.
"После взлета трека в международных чартах мы получили более 100 международных запросов: из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее", – написал продюсер.
По его словам, большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда музыканты понимали, что им придется сотрудничать с человеком, ведущим бизнес в России. В том числе из-за проблем с переводом денег.
При этом одному артисту, как отметил Фадеев, договориться удалось. Имя исполнителя он не назвал.
Напомним, что ранее трек "Мой мармеладный" Кати Лель завирусился в западных соцсетях. Блогеры снимали под него видео в шубах и меховых шапках.
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