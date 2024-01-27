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Максима Галкина* не пустили в Индонезию

Артист утверждает, что в этом замешано российское правительство

27 января 2024, 21:15, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"
Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию, где он должен был дать концерт на Бали.

В запрещенной соцсети он сообщил, что при въезде ему отказали на паспортном контроле, хотя за два дня до этого одобрили рабочую визу, все документы были в порядке.

Артист отметил, что отказ ему якобы аргументировали письмом от правительства России, которое ему показали, но копию дать отказались.

24-25 января Галкин* должен был выступить в Таиланде, но организатор все отменил. По данным некоторых СМИ, поводом стали политические высказывания юмориста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

культура Шоу-бизнес

Комментарии 5

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Гость

22:17:59 27-01-2024

И не раз его туда не пустят...

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Лея

23:04:35 27-01-2024

гнилой клоун свое получает, предателей нигде не любят, тем более правда на стороне России

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Олег

16:21:01 28-01-2024

Земля обетованная ждет тебя. Почему не на фронте? Палестина сама себя не отхолокостит.

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Гость

17:37:49 28-01-2024

Надо было его арестовать и депортировать в Россию, петушатник в камере его ждет.

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Гость

07:40:27 29-01-2024

Хорошая новость. Получается Индонезия не боится гегемона. Значит у гегемона не хватает сил и денег на весь мир. Хотя деньги выпускают триллионами без проблем, а всех купить почему то не могут. И запугать получается не могут

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