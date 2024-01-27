Артист утверждает, что в этом замешано российское правительство

27 января 2024, 21:15, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию, где он должен был дать концерт на Бали.

В запрещенной соцсети он сообщил, что при въезде ему отказали на паспортном контроле, хотя за два дня до этого одобрили рабочую визу, все документы были в порядке.

Артист отметил, что отказ ему якобы аргументировали письмом от правительства России, которое ему показали, но копию дать отказались.

24-25 января Галкин* должен был выступить в Таиланде, но организатор все отменил. По данным некоторых СМИ, поводом стали политические высказывания юмориста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России