Максима Галкина* не пустили в Индонезию
Артист утверждает, что в этом замешано российское правительство
27 января 2024, 21:15, ИА Амител
Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"
Юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию, где он должен был дать концерт на Бали.
В запрещенной соцсети он сообщил, что при въезде ему отказали на паспортном контроле, хотя за два дня до этого одобрили рабочую визу, все документы были в порядке.
Артист отметил, что отказ ему якобы аргументировали письмом от правительства России, которое ему показали, но копию дать отказались.
24-25 января Галкин* должен был выступить в Таиланде, но организатор все отменил. По данным некоторых СМИ, поводом стали политические высказывания юмориста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
22:17:59 27-01-2024
И не раз его туда не пустят...
23:04:35 27-01-2024
гнилой клоун свое получает, предателей нигде не любят, тем более правда на стороне России
16:21:01 28-01-2024
Земля обетованная ждет тебя. Почему не на фронте? Палестина сама себя не отхолокостит.
17:37:49 28-01-2024
Надо было его арестовать и депортировать в Россию, петушатник в камере его ждет.
07:40:27 29-01-2024
Хорошая новость. Получается Индонезия не боится гегемона. Значит у гегемона не хватает сил и денег на весь мир. Хотя деньги выпускают триллионами без проблем, а всех купить почему то не могут. И запугать получается не могут