Максимальную наценку хотят установить на отечественные машины в России
Авторы инициативы считают, что она позволит упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто
28 июня 2023, 07:49, ИА Амител
В России хотят установить максимальные цены на автомобили отечественной сборки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Национального союза защиты прав потребителей.
"Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превышать 15%", – сказано в письме, адресованном премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Авторы инициативы отмечают, что она позволит упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто.
В качестве примера представители союза показали график, согласно которому цены на отечественные авто растут каждый год. По их мнению, дело в искусственном завышении стоимости.
07:59:00 28-06-2023
Сначала мы жили бедно. А потом нас обокрали .
08:10:36 28-06-2023
Сегодня, детишки, мы познакомились с буквой Л - логика!!
08:14:44 28-06-2023
А вообще, двоякий смысл у новости. Редакторы воооооообще есть на АМИКе? Тогда уже не максимальную наценку, а лимит, или потолок цен. Читаешь и хрен поймёшь о чем пишут.
08:25:27 28-06-2023
Гость (08:14:44 28-06-2023)Тогда уже не максимальную наценку, а лимит, или потолок цен. Вы есть тупой? В статье все понятно написано. Для автосалонов наценка максимум 15%. При чем тут потолок цен? Установят "потолок" в 1,5 ляма, а с завода машина будет выходить стоимостью в 1,7 ляма. Кто будет компенсировать разницу и оплачивать работу салона? Пы.сы. я был неправ с первым вопросом там должен стоять знак "!"
09:10:42 28-06-2023
Гость (08:25:27 28-06-2023) Вы есть тупой? В статье все понятно написано. Для автосалон... Попроще будьте. Потолок цен-регулирование цен государством, как было до капитализма. Так будет сговор производителя и дилеров. Завод завысит цены на продукт ведротворения, и дилерам 15% от ляма 150к в плюсе, а от 1,5кк уже 225. А конечному потребителю останется только покорно развести руками, и купить старенький жигуленок.
11:53:01 28-06-2023
Гость (08:25:27 28-06-2023) Вы есть тупой? В статье все понятно написано. Для автосалон... ох сколько заминусовало. значит я был прав насчет тупости. бггг
11:57:43 28-06-2023
Гость (11:53:01 28-06-2023) Гость (08:25:27 28-06-2023) Вы есть тупой? В статье в... а что такое "бггг"? Давно хотел узнать.
08:22:23 28-06-2023
Эти ведра и так не стоят даже половину своей цены. А после введения санкций и упрощения изделий они и так подорожали, а теперь и еще цена поднимется. И кому они тогда вообще нужны. Ну надо признать уже, что НЕТУ в России автопрома. Хватит имитировать его присутствие и тащить в гору
09:26:16 28-06-2023
Гость (08:22:23 28-06-2023) Эти ведра и так не стоят даже половину своей цены. А после в... На любой товар есть покупатель. Человеческая глупость бесконечна, как Вселенная.
08:23:05 28-06-2023
Смотрю на наш автопром и такое впечатление, что мы на разных планетах. Куда еще больше, при средней з/плате в 30000,00 руб.! Москва и Питер это еще не России, да и не ездят в Москве и Питере на отечественном авто.
09:39:50 28-06-2023
Гость (08:23:05 28-06-2023) Смотрю на наш автопром и такое впечатление, что мы на разных... Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. На моем предприятии у мужчин в среднем выходит 70000, а у женщин 32000. И уже 4 месяца набрать рабочих, потому, что большинство предприятий моей направленности платит 90000 и 45000 соответственно. Правда там в белую получают минималка, нет вредности, ну и налоги собственники не платят. Если к данным Росстата добавить серую з/п, то тогда и получите реальную среднюю зарплату.
09:57:28 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... А чтобы ее видеть далеко ходить не нужно, жена бухгалтером работает, ЗП 35 т.р. И очень большое кол-во людей работает примерно за эти же цифры и это в Барнауле, про Бийск я вообще молчу. 90 т не знаю кому там у вас могут платить, очень похоже просто на вранье.
10:27:56 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... Это вы шикарно живете, хотите знать живу в Московской области от Москвы 170км зарплата 30 тысяч и в среднем в городе такие зарплаты. Вся молодежь матоется в Москву за 45-50тыс.на работу, но только овчинка выделки не стоит, отдают на дорогу бензин или общественном транспортом "+" кормешка вот и выходит почти одно и тоже
10:50:38 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... А Вы однако сказочник)))
10:53:05 28-06-2023
Гость (10:50:38 28-06-2023) А Вы однако сказочник)))... почему сразу сказочник. вполне допускаю, что именно в этой конторе такие зп. вопрос сколько таких контор на весь бийск?
10:55:46 28-06-2023
Гость (10:53:05 28-06-2023) почему сразу сказочник. вполне допускаю, что именно в этой к... А главное где они находятся! Куда ехать устраиваться на работу?
11:01:33 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... А ваше предприятие тут при чем, а в думе по 600 тыс. получают, могли бы и этот пример привести, только это не вся Россия.
11:02:28 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... Ну если только витцепрезидент компании у вас столько получает то соглашусь, а так таких вакансий на 90т по все стране мало, и берут с опытом даже если у тебя вышка, так что врать не надо
11:43:09 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... Что за предариятие?))) В бийск едем жииь))) не смешите)) посмотиите сколько получают работрики детских садов. Школ. Срелний и младший медперсонал. А это далеко даже не 30000))
13:06:11 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... А что, на вашем предприятии жизнь заканчивается? Очень много, где менее 30000 получают. Кругозор расширяй!!!
05:21:18 29-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... Видимо в Бийске кроме заводов больше нет ничего, вы образование не получаете, в магазины не ходите, не болеете, в столовых не едите, в транспорте не ездите на метлах летаете, услугами ЖКХ не пользуетесь живете в шалашах. Браво, да будет вам известно, что и в данных местах работают люди и поверте нет там таких зарплат, вы случаем не депутат с зп в 250,который рассуждает, что если у дворника 15,то средняя будет 132.5.
08:42:24 28-06-2023
Ну установят надбавку в 15%, автосалоны допами все равно еще тысяч на 300 подымут, нужно устанавливать потолок максимальной розничной продажи и все
09:25:32 28-06-2023
Ну и идиоты
09:45:13 28-06-2023
Наконец-то стало появляться рациональное зерно!
10:02:01 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... Дружиже скажи пожалуйста где твоя организация в Бийске? С такой зп!!! Я иду к вам работать.
10:08:00 28-06-2023
Гость (10:02:01 28-06-2023) Дружиже скажи пожалуйста где твоя организация в Бийске? С та... Полностью поддерживаю! Ради таких з/п готов переехать в наукоград!
10:03:44 28-06-2023
Вообще отечественный автопром наш меня поражает, ещё толком не на учились делать. А повышать цены так первые. И главное для своих же граждан.
10:14:31 28-06-2023
Гость (10:03:44 28-06-2023) Вообще отечественный автопром наш меня поражает, ещё толком ... Так это ж классика - давайте запретим продавать все, кроме, либо еще как-нибудь сделаем так, чтобы осталась только наша продукция (что, собсно, сейчас практически и произошло), и нам не надо будет делать что-то качественное, вы все равно будете вынуждены покупать наше гуано за любую цену, которая нам в голову придет)))
23:55:14 28-06-2023
Гость (10:03:44 28-06-2023) Вообще отечественный автопром наш меня поражает, ещё толком ... За два последних года цена авто у ВАЗа выросла в два раза (X-RAY). Производство упало, про качество не говорю, его нет.
10:46:28 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... Да вы не исправимый лгун
10:56:22 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... А я живу в Волгограде и средняя зарплата здесь ели до 25000₽ дотягивает люди на РЖД по 18000₽ получают!!!
11:15:15 28-06-2023
Гость (10:56:22 28-06-2023) А я живу в Волгограде и средняя зарплата здесь ели до 25000₽... Работать не пробовали? Предлагаю от 50т.р. делать нифига не надо - сидеть на жопе, знать инструкцию, жилье предоставим, г.Салехард, 7 год бухари одни, наркоманы и тупицы со всей России едут, 2 недели и в запой...
11:48:37 28-06-2023
1 (11:15:15 28-06-2023) Работать не пробовали? Предлагаю от 50т.р. делать нифига не ... делать нифига не надо - сидеть на жопе, знать инструкцию --- А поподробнее про "нифига не надо" можно?)))
11:55:57 28-06-2023
Гость (11:48:37 28-06-2023) делать нифига не надо - сидеть на жопе, знать инструкцию ---... Набери вакансии "Лидер" созвонись... Есть кто и по 120 делает, но спят мало))
12:43:03 28-06-2023
Гость (11:55:57 28-06-2023) Набери вакансии "Лидер" созвонись... Есть кто и по 120 делае... Да там на свободную вакансию только сварщик требуется, если конечно это та компания. А где на жопе ровно сидеть нету, я разочарован.
12:49:50 28-06-2023
Гость (11:55:57 28-06-2023) Набери вакансии "Лидер" созвонись... Есть кто и по 120 делае... Обещать не значит жениться) На здешних сайтах тоже, сдается мне, полно вакансий с высокими зп. Только на деле выходит пшик. Ну и да, 50 тыс за Полярным кругом, где цены не вышептать - это ни о чем.
14:31:37 28-06-2023
Гость (12:49:50 28-06-2023) Обещать не значит жениться) На здешних сайтах тоже, сдается ... Языком болтать, не значит работать! Мы работаем и по 150 делаем, а ты сиди ищи что да как. Не тотЛидер, набери Илир, там тоже нужны. Только никто даже за 70 попу отрывать не хочет.. Одни сказочники... Люди на 2-3 работах квартиру за год делают, а ты вме рассуждаешь...
11:52:15 28-06-2023
1 (11:15:15 28-06-2023) Работать не пробовали? Предлагаю от 50т.р. делать нифига не ... полтос за полярным кругом? вот вы скряги. полтос должны платить за то что просто к вам кто то захочет мысленно приехать
12:04:35 28-06-2023
Гость (11:52:15 28-06-2023) полтос за полярным кругом? вот вы скряги. полтос должны плат... Проблемный человек всегда найдет причины, что бы не работать, нормальный работяга молча зарабатывает деньги, выбор за Вами! Тебя испугал Полярный Круг?) Ну давай в Москве в ТЦ устройся там ЗП от 60 с 9 классами, с вышкой и 200 делать можно! Ярославль высшее образование от 50, реально 100 тыров не напрягаясь... Ну или сиди в охране за 30-ку ничего не делай...
11:44:22 28-06-2023
Гость (10:56:22 28-06-2023) А я живу в Волгограде и средняя зарплата здесь ели до 25000₽... у ВАс бессонница?
12:15:57 28-06-2023
Гость (10:56:22 28-06-2023) А я живу в Волгограде и средняя зарплата здесь ели до 25000₽... "ели" они такие... Я бы Вам и 18 не заплатил...
11:09:58 28-06-2023
Гость (08:25:27 28-06-2023) Вы есть тупой? В статье все понятно написано. Для автосалон... Почему же сразу обзывать, оскорблять и просто пакостит незнакомым людям? Хотите объясните человеку, хотите помолчите... И запомните если ВЫ умный(ая), то должны знать, что на свете очень много вещей в которых вы не разбираетесь.... А потому будьте взаимовежливы и мир станет лучше... Удачи
11:15:20 28-06-2023
О чем спор ? Обустроется наш автопррм, воттогда и заживем !!!
11:20:18 28-06-2023
А почему не сделать как в Китае, есть завод и пункт выдачи автомобиля без всяких дилиров комиссий и наценок?
11:26:11 28-06-2023
ну мы же не в китае
11:37:03 28-06-2023
Сергей (11:20:18 28-06-2023) А почему не сделать как в Китае, есть завод и пункт выдачи а... Это потому, что у них комунизьм, а у нас капитализьм
12:10:36 28-06-2023
Гость (09:39:50 28-06-2023) Где Вы видели среднюю зарплату в 30000 р? Я живу в Бийске. Н... О да, с зарплатой даже в 90 000 руб. каждый может легко себе позволить купить авто за 2-3 ляма.
12:12:34 28-06-2023
Гость (11:48:37 28-06-2023) делать нифига не надо - сидеть на жопе, знать инструкцию ---... Он наверное хотел сказать , думать не надо , перетаскал вагон цемента и сиди отдыхай.
12:33:43 28-06-2023
Почитал Ваши комментарии, это только предложение, Вы же уже друг друга переоскорбляли! Что у нас за народ!
12:43:24 28-06-2023
Сергей (11:20:18 28-06-2023) А почему не сделать как в Китае, есть завод и пункт выдачи а... Так не выгодно. Деньги же нужно с кого то брать., купи, продай,нормально не умеют зарабатывать!
12:54:42 28-06-2023
Гость (11:57:43 28-06-2023) Гость (11:53:01 28-06-2023) Гость (08:25:27 28-06-2023... Он посмотрел в зеркало, понял и сказал бррр!
13:16:10 28-06-2023
Мое личное мнение. К Автосалонам вообще нужно применять уголовные статьи! То что они творят на грани мошенничества если не назвать это прямым словом. Во 1-х, Закон о Защите прав потребителей работает исключительно на самые элементарные товары, на сложные т. ск. конструктивные товары вообще не работают от слова" СОВСЕМ" ! Возьмем например тоже авто, если ты купил по автокредиту,оформил как положено ч/з ДКП и тебе оно не понравилось.., ну скажем я вот понял что это не моё, когда 1 день покатался... Авто не удобное по комфорту, приемистости, обзору, управляемости, заявленному расходу, шумоизоляции. Хотел отказаться, но фиг вам!!! Семь кругов ада пройдешь и в итоге не вернешь, максимум по меняешь на другое авто, хотя другое авто предложат по цене ниже рынка, но сумма кредита не измениться. То есть, вы будете платить ежемесячно, такую же сумму ща более дешевое авто. В моем случае, так и получилось, теперь вот судебная тяжба, единственное не смог авто зарегистрировать в ГИБДД, якобы с их слов нехватает всей цепочки документов предоставленных со стороны автосалона, запросил письменный отказ о постановке на учёт, получил теперь подаю в суд. Кроме того, надо отрегулировать процесс ценообразования начиная от менеджера, по сколько изначально говорят что стоимость по автокредиту будет составлять приблизительно 30-32 тыс месяц, к концу сделки уже выскакивает 53 тыс. руб ежемесячного платежа на 7 лет. Это реально мошенничество, даже независимо, от того подписал ты договор или нет. Дополнительно, навешают всякого рода услуги ещё + 200/300 тыс. По факту мошеническое лобби, Инициатива хорошая но как её от работают вопрос, я бы вообще аннулировал лицензии автосалонов и к Ак минимум большие штрафы, за такие махинации. По моему мнению, необходимо предварительный расчёт стоимости платежей нужно подтверждать печатью, и скреплять с конечным расчётом, если расхождение больше чем на 2%(условно) , считать это попыткой мошенничества и введения в заблуждения потенциального покупателя.
13:29:47 28-06-2023
Считаю автосалоны вообще необходимо привлекать к уголовной ответственности дабы отвадить. Мое предложение( независимо импортная или отечественный автомобиль) : Закрепить на законодательном уровне такой алгоритм. В 1-ю очередь, чтобы цена объявленная менеджером допустим в начале сделки не менялась в итоге к концу заключения по "авто кредиту" не более чем на 2%(условно конечно) Для этого распечатывать предварительный расчёт ежемесячных платежей на определённый период подписать, поставить печать и закреплять его к конечному графику расчёта ежемесячных платежей! Смотреть расхождение. Далее, с доп услугами, так как у нас сильное лобби страхования . тоже ограничить как минимум навязывание доп услугами, тем более по авто кредиту - банки авто берут в залог. Мое мнение не меняется:между автосалонами, банками и страховыми имеется Котельный сговор, либо аффилированных.
13:36:12 28-06-2023
Гость (10:27:56 28-06-2023) Это вы шикарно живете, хотите знать живу в Московской облас... Зато в столице.)
13:37:39 28-06-2023
А из как денег платить пиявкам типа бандитов и чиновников?
13:46:18 28-06-2023
Гость (12:33:43 28-06-2023) Почитал Ваши комментарии, это только предложение, Вы же уже ... Точно
14:46:11 28-06-2023
Теперь автодилеры сделают документы так, что они купили не на автозаводе, а у посредников(сами же купили) . И получится Накрутка посредника +15 %.
15:28:39 28-06-2023
Этот металлолом и половину не стоит от стоимости.что наш.что импортный..люди просто бабло скашивают с людей..не верю в какие то там скидки..бла бла всё
16:07:02 28-06-2023
Ник (12:12:34 28-06-2023) Он наверное хотел сказать , думать не надо , перетаскал ваго... За вагон цемента наликом платят 300, как перетаскивать будешь ни кого не ... волнует)
05:48:20 29-06-2023
Читаю коменты и ржу, как лошадь, ну установят15℅, и что из этого, будет авто в салон приходить пустое как барабан, а вот на допах цена и будет добиваться. Не хочешь в салоне ставить, ставь сам, только потом и без гарантии можно остаться. Наши люди знают как обходить законы законно. А вот если государство будет контролировать цены, а зарплата между дворником и начальником не будет выше, чем в 2 раза тогда может и цены не будут такими воздушными.