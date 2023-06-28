Максимальную наценку хотят установить на отечественные машины в России

Авторы инициативы считают, что она позволит упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто

28 июня 2023, 07:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России хотят установить максимальные цены на автомобили отечественной сборки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Национального союза защиты прав потребителей.

"Для автосалонов предельная надбавка к стоимости производителя не должна превышать 15%", – сказано в письме, адресованном премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы отмечают, что она позволит упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость выпускаемых авто.

В качестве примера представители союза показали график, согласно которому цены на отечественные авто растут каждый год. По их мнению, дело в искусственном завышении стоимости.