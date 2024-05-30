Малахов рассказал, где состоится прощание с Анастасией Заворотнюк
Артистку похоронят на Троекуровском кладбище
30 мая 2024, 22:59, ИА Амител
Анастасия Заворотнюк / Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре в Москве. После этого артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил телеведущий Андрей Малахов.
Напомним, что о смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Последние годы жизни она сражалась с онкологическим заболеванием, которое, вероятно, и стало причиной смерти артистки.
Amic.ru вспомнил основные моменты в биографии артистки и ее главные роли.
00:09:11 31-05-2024
Царство ей небесное,отмучилась бедняжка,через столько боли прошла....земля тебе пусть будет пухом Настенька....Соболезнования родным.