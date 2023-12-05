Малахов заподозрил экс-губернатора Дубровского в схеме по выводу денег

Ведущий удивлен, что бывший чиновник не столкнулся с общественным порицанием

05 декабря 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал информацию о краже мошенниками имущества дочери бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Анны. Его слова передает портал 74.ru.

По словам Малахова, ему сказали, что семья Дубровского просто вывела деньги за границу. Он также удивлен, что после истории с пропажей 168 миллионов бывший чиновник не столкнулся с общественным порицанием.

"Они украли, а она живет в квартире на Пречистенке. Мы же понимаем, как можно взяться за коррупционера и с ним разобраться, а эти деньги пустить в бюджет", – сказал Малахов.

Напомним, Анна Дубровская, заявив о мошенничестве, сказала, что продала свою квартиру на Пречистенке и отдала злоумышленникам еще 30 миллионов.