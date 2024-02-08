Мальчик, которому отказали в осмотре в горбольнице № 1 Рубцовска, получил помощь

С травматолога взяли объяснительную

08 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Мальчик с травмой головы / Фото: "Барнаул 22" со ссылкой на мать ребенка

В рубцовской горбольнице № 1 проводится проверка после отказа осмотреть мальчика, который поскользнулся и ударился головой об лед, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Ранее в паблике "Барнаул 22" рассказали, что 7 февраля восьмилетний ребенок получил травму головы, когда возвращался из школы. Скорая отвезла его в больницу с жалобами на головную боль и головокружение. По словам матери мальчика, дежуривший врач отказался провести осмотр и предложил "ждать до завтра".

"По поручению министерства главный врач горбольницы № 1 сегодня утром оперативно связался с мамой мальчика и пригласил на консультацию. В настоящее время пациента уже осмотрел нейрохирург, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает", – отметили в ведомстве.

С травматолога, дежурившего 7 февраля и отказавшего в осмотре мальчика, взяли объяснительную. В больнице проводится служебная проверка с целью недопущения подобных ситуаций.