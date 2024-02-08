НОВОСТИПроисшествия

Мальчик, которому отказали в осмотре в горбольнице № 1 Рубцовска, получил помощь

С травматолога взяли объяснительную

08 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Мальчик с травмой головы / Фото: "Барнаул 22" со ссылкой на мать ребенка
Мальчик с травмой головы / Фото: "Барнаул 22" со ссылкой на мать ребенка

В рубцовской горбольнице № 1 проводится проверка после отказа осмотреть мальчика, который поскользнулся и ударился головой об лед, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Ранее в паблике "Барнаул 22" рассказали, что 7 февраля восьмилетний ребенок получил травму головы, когда возвращался из школы. Скорая отвезла его в больницу с жалобами на головную боль и головокружение. По словам матери мальчика, дежуривший врач отказался провести осмотр и предложил "ждать до завтра".

"По поручению министерства главный врач горбольницы № 1 сегодня утром оперативно связался с мамой мальчика и пригласил на консультацию. В настоящее время пациента уже осмотрел нейрохирург, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает", – отметили в ведомстве.

С травматолога, дежурившего 7 февраля и отказавшего в осмотре мальчика, взяли объяснительную. В больнице проводится служебная проверка с целью недопущения подобных ситуаций.

Фото: кадр из видео

В бийской больнице врачи разбежались, увидев мальчика с неизвестными выделениями

Медик отказалась осматривать ребёнка, ушла в свой кабинет и закрылась
НОВОСТИБийск
Рубцовск дети Больницы

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:11:37 08-02-2024

Интересно, что там написано?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:24:04 08-02-2024

Гость (12:11:37 08-02-2024) Интересно, что там написано?... а что там будет написано-полиса не было,документов не было,медкарты не было-какие вопросы еще могут быть,сами ввели работу за палки

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:17 08-02-2024

гость (12:24:04 08-02-2024) а что там будет написано-полиса не было,документов не было,м... А если с улицы привозят человека без сознания, документов при нем нет, то тоже не станут смотреть, вынесут на улицу и положат у крылечка до завтрашнего дня?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:59:35 08-02-2024

Гость (12:32:17 08-02-2024) А если с улицы привозят человека без сознания, документов п... если в инструкции есть на это ссылки-тогда в легкую

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:15 08-02-2024

Гость (12:11:37 08-02-2024) Интересно, что там написано?... Написано примерно следующее: "Я, ленивая и безответственная, бросила ребенка в состоянии опасности, уклонилась от выполнения служебного долга, потому что не хочу работать. И карточку мне заводить пациентам влом.."

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:29 08-02-2024

Гость (12:36:15 08-02-2024) Написано примерно следующее: "Я, ленивая и безответственная,... Часто объяснительные пишите, я смотрю. Рука набита))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:59 08-02-2024

Гость (14:42:29 08-02-2024) Часто объяснительные пишите, я смотрю. Рука набита))... Мимо! ))) Объяснительные не пишу, а читаю.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:49:37 08-02-2024

Врачебная помощь оказывается в независимости от дежурной больницы (т.е. приёмного покоя куда пришёл или привезён больной). Ещё раз дежурит больница по установленному графику или нет - в ней по обращению обязаны оказать помощь. Есть такой закон.Не оказание первой врачебной помощи по обращению пациента в любом врачебном пункте должно расследоваться компетентными органами юстиции .

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:09 08-02-2024

гость (14:49:37 08-02-2024) Врачебная помощь оказывается в независимости от дежурной бо... Верно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:32 08-02-2024

гость (14:49:37 08-02-2024) Врачебная помощь оказывается в независимости от дежурной бо... Здесь на сайте совсем недавно уже описывалась ситуация, когда парню с переломом ноги было отказано в оказании помощи травматологом. Интересно, привлекли травматолога к ответственности?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров