Мальчик, которому отказали в осмотре в горбольнице № 1 Рубцовска, получил помощь
С травматолога взяли объяснительную
08 февраля 2024, 12:00, ИА Амител
В рубцовской горбольнице № 1 проводится проверка после отказа осмотреть мальчика, который поскользнулся и ударился головой об лед, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Ранее в паблике "Барнаул 22" рассказали, что 7 февраля восьмилетний ребенок получил травму головы, когда возвращался из школы. Скорая отвезла его в больницу с жалобами на головную боль и головокружение. По словам матери мальчика, дежуривший врач отказался провести осмотр и предложил "ждать до завтра".
"По поручению министерства главный врач горбольницы № 1 сегодня утром оперативно связался с мамой мальчика и пригласил на консультацию. В настоящее время пациента уже осмотрел нейрохирург, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает", – отметили в ведомстве.
С травматолога, дежурившего 7 февраля и отказавшего в осмотре мальчика, взяли объяснительную. В больнице проводится служебная проверка с целью недопущения подобных ситуаций.
12:11:37 08-02-2024
Интересно, что там написано?
12:24:04 08-02-2024
Гость (12:11:37 08-02-2024) Интересно, что там написано?... а что там будет написано-полиса не было,документов не было,медкарты не было-какие вопросы еще могут быть,сами ввели работу за палки
12:32:17 08-02-2024
гость (12:24:04 08-02-2024) а что там будет написано-полиса не было,документов не было,м... А если с улицы привозят человека без сознания, документов при нем нет, то тоже не станут смотреть, вынесут на улицу и положат у крылечка до завтрашнего дня?
12:59:35 08-02-2024
Гость (12:32:17 08-02-2024) А если с улицы привозят человека без сознания, документов п... если в инструкции есть на это ссылки-тогда в легкую
12:36:15 08-02-2024
Гость (12:11:37 08-02-2024) Интересно, что там написано?... Написано примерно следующее: "Я, ленивая и безответственная, бросила ребенка в состоянии опасности, уклонилась от выполнения служебного долга, потому что не хочу работать. И карточку мне заводить пациентам влом.."
14:42:29 08-02-2024
Гость (12:36:15 08-02-2024) Написано примерно следующее: "Я, ленивая и безответственная,... Часто объяснительные пишите, я смотрю. Рука набита))
22:44:59 08-02-2024
Гость (14:42:29 08-02-2024) Часто объяснительные пишите, я смотрю. Рука набита))... Мимо! ))) Объяснительные не пишу, а читаю.
14:49:37 08-02-2024
Врачебная помощь оказывается в независимости от дежурной больницы (т.е. приёмного покоя куда пришёл или привезён больной). Ещё раз дежурит больница по установленному графику или нет - в ней по обращению обязаны оказать помощь. Есть такой закон.Не оказание первой врачебной помощи по обращению пациента в любом врачебном пункте должно расследоваться компетентными органами юстиции .
15:46:09 08-02-2024
гость (14:49:37 08-02-2024) Врачебная помощь оказывается в независимости от дежурной бо... Верно.
23:53:32 08-02-2024
гость (14:49:37 08-02-2024) Врачебная помощь оказывается в независимости от дежурной бо... Здесь на сайте совсем недавно уже описывалась ситуация, когда парню с переломом ноги было отказано в оказании помощи травматологом. Интересно, привлекли травматолога к ответственности?