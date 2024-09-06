Мальчик-"рыбка" из Новосибирска, брошенный в роддоме, обрел семью спустя семь лет

Ребенка долго никто не хотел забирать, поскольку на лекарства и кремы нужно около 100 тысяч рублей в месяц

06 сентября 2024, 17:42, ИА Амител

Многодетная мама из Ростова усыновила семилетнего мальчика-"рыбку" / Фото: "КП-Новосибирск" / предоставлено приемными родителями / фондом "Ты ему нужен"

Семилетний Никита родился с редкой генетической болезнью – синдромом Нетертона, при которой кожа выглядит как чешуя у рыбы, сохнет и слезает с тела. Мать написала отказ после родов, родственники также не стали забирать ребенка, в итоге мальчик семь лет рос в домах малютки, интернатах и больницах, пишет "КП-Новосибирск".

"Меня этот мальчишка просто поразил своей открытой душой, такой маленький, а какой рассудительный и умный. Физически мальчик недоразвит, выглядит намного младше семи лет. Никите мешают другие врожденные неврологические болезни и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сейчас он может встать на ноги и ходить, опираясь на ходунки, но недолго", – рассказала специалист фонда "Солнечный город" Екатерина Андреенкова.

Врачи, психологи и волонтеры трех благотворительных фондов занимались ребенком. В федеральной базе усыновителей видеоанкеты Никиты собирали десятки тысяч просмотров, но потенциальные родители, как выяснялось, не готовы были тратить до 100 тысяч рублей в месяц на дорогие лекарства и кремы.

Однажды видеоанкету посмотрела многодетная семья из Ростова. Как рассказала 36-летняя Оксана Переходченко, ролик она показала мужу Андрею, который думал пару месяцев и решил приехать и познакомиться с мальчиком.

"Впервые вживую мы увидели Никитку в день прилета в Новосибирск. Четыре дня подряд мы приезжали на встречи в интернат, нам разрешили видеться даже в выходные. Мальчик нас как-то затронул своим живым умом, он очень добрый ребенок. Мы сразу сказали, что он наш", – подчеркнула Оксана.

Документы на опеку готовили несколько месяцев, потратили кучу нервов. 30 августа семья купила билеты на поезд и втроем уехали в Ростов. Фонд "Дети-бабочки" собрал больше миллиона на специальные кремы и мази для мальчика.

"За трое суток в пути в поезде Никитка даже ни разу не закапризничал. Детки наши очень тепло его приняли, болтают с ним, играют", – рассказала Оксана.

Андрей и Оксана стали опекунами мальчика, но в будущем не планируют его усыновлять. Впереди у семьи трудная задача: нужно преодолеть синдром Нетертона, научить мальчика ходить и читать. Отмечается, что болезнь не вылечить, но за три года можно избавить ребенка от "чешуи" и вернуть нормальную кожу.