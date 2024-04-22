Малефисента, принцесса и зайчик. Как в Барнауле прошел модный собачий показ

Самые модные хвостатые города собрались в парке "Изумрудный"

22 апреля 2024, 11:10, ИА Амител

Собачий модный показ в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Прошедшие выходные выдались в Барнауле богатыми на модные события. Так, в столице края прошла Алтайская неделя моды, а в субботу – первый собачий модный приговор. Около 30 пушистых в разных костюмах гордо продефилировали в парке "Изумрудный". Поддержать, посмотреть и немного потискать модных собачек пришли сотни барнаульцев. Они же посредством онлайн-голосования выбрали самый-самый костюм. Им стал наряд волшебницы Малефисенты, в который облачили французского бульдога.

Благотворительный показ организовал приют "Бусинка". Благодаря мероприятию удалось собрать около 47 тысяч рублей.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.