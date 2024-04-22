Малефисента, принцесса и зайчик. Как в Барнауле прошел модный собачий показ
Самые модные хвостатые города собрались в парке "Изумрудный"
22 апреля 2024, 11:10, ИА Амител
Прошедшие выходные выдались в Барнауле богатыми на модные события. Так, в столице края прошла Алтайская неделя моды, а в субботу – первый собачий модный приговор. Около 30 пушистых в разных костюмах гордо продефилировали в парке "Изумрудный". Поддержать, посмотреть и немного потискать модных собачек пришли сотни барнаульцев. Они же посредством онлайн-голосования выбрали самый-самый костюм. Им стал наряд волшебницы Малефисенты, в который облачили французского бульдога.
Благотворительный показ организовал приют "Бусинка". Благодаря мероприятию удалось собрать около 47 тысяч рублей.
Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
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