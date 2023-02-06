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Маленькая девочка в Астане ушла в школу в три часа ночи из-за сломанных часов

Ответственный ребёнок увидел на часах семь утра, но не подумал о поломке часов

06 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Астане водитель в три часа ночи заметил девочку с рюкзаком. Оказалось, что она идёт в школу.

Как рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул", дома у ребёнка сломались часы. Девочка увидела, что уже семь утра, но не подумала о возможной поломке, собралась и пошла учиться.

Люди, которые увидели школьницу на улице глубокой ночью, вызвали полицию, чтобы вернуть её домой. 

В комментариях под постом одна из пользовательниц отметила, что однажды также ушла в школу раньше времени из-за сломанных часов.

Комментарии 21

  • Да такой случай был чуть ли не у каждого. я точно так 2 раза в школу уходила. А давайте напишем новость про всех!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • А родители куда смотрели? Старшие в доме же есть. Спали? Ее не проводили? Ходя бы до своих дверей дома .
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Я с первого класса сама просыпалась/одевалась/шла в школу ключи есть, даже если мама спала. Это сейчас дитятку до 12 класса за ручку водят.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Я с первого класса сама просыпалась/одевалась/шла в школу ключи есть, даже если мама спала. Это сейчас дитятку до 12 класса за ручку водят.=====Это смотря кто в какой семье вырос....Это нормально, если утром мама разбудила и горячим завтраком накормила и по темноте (если безлюдная местность - проводила)....Просто тварей очень много....
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Короче привлечь родителей раз не усмотрели и подвергли опасности.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо, что все хорошо закончилось.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, мне, в Москве, страшно свою первоклашку даже в соседний подъезд отпустить одну. И не потому, что она не самостоятельная. Кстати, я, в 7 лет, тоже ходила одна и ко мне как-то мужик пристал. Чудом, не продолжил это все..... Мама до сих пор не знает об этом. Мне было стыдно ей рассказать,а травма на всю жизнь. И это, среди бела дня, в центре города....
    06 февраля, Гость   Ответить
  • При сов.власти было - я сидела в музыкалке и ждала маму. Подходит тётенька и говорит, что мама попросила её меня забрать. Я и пошла. На улице нас ждал дяденька. И пошли. Тут подбегает моя мама... Ох, досталась же мне дома, чтоб не ходила с чужими. Но тогда никто о таких случаях никуда не сообщал.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • При сов.власти было - я сидела в музыкалке и ждала маму. Подходит тётенька и говорит, что мама попросила её меня забрать. Я и пошла. На улице нас ждал дяденька. И пошли. Тут подбегает моя мама... Ох, досталась же мне дома, чтоб не ходила с чужими. Но тогда никто о таких случаях никуда не сообщал.=====Достаться должно было тем (тетя с дядей)...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • " даже если мама спала" --- Гость, а мама почему спала? Ей на работу не надо было?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Не у всех родители работают в офисах с 8 до 17, Моя работала 2х2 дня.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Мне 64 года и во все периоды моей жизни в нормальной семье, никогда бы бесконтрольно не выпустили на улицу малолетнего ребёнка, тем более девочку.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ей на работу не надо было?___________в 80е например, дети учились в субботу, а у родителей выходной. могли и спать в общем-то
    06 февраля, Гость   Ответить
  • во все периоды моей жизни в нормальной семь - Ну конечно , мерить по себе и говорить что они уж точно нормальная семья, очень не скромно.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Ага и все работают с 9 до 4 и всегда дома, и всегда есть кому смотреть за детьми.. ну да-ну да
    06 февраля, Гость   Ответить
  • у меня тоже такое было в 4 утра и была конечно постарше в классе 9ом смотрю что то света вооще ни в одном окошке домов пригляделась на часы а оказывается не 7:30 а 04:30 пришлось домой пехать хорошо недалеко ушла
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "в 80е например, дети учились в субботу" --- Гость, у нас тоже учились, и даже в 2010-е. Но странно как-то, что мама спит, а ребенок 7 лет сам встаёт, собирается, что-то там ищет в холодильнике, чем позавтракать и уходит в школу. Маме вообще дела нет до ребенка? Хоть помочь волосы заплести (здесь девочка 7 лет ушла в школу ночью).
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Ага и все работают с 9 до 4 и всегда дома" --- Гость, подавляющее большинство работают с утра и до вечера. Что совпадает с отправлением ребенка в школу с утра.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, моя мама работа посменно и папа тоже. 1я смена начиналась в 7 утра, а учеба в 8.30. Мне на полтора часа раньше стоило просыпаться, чтоб увидеться? 2я смена заканчивалась в 23.00 и естественно мама спала утром, а завтрак стоял завёрнутый в ватное одеяло с полуночи. Маму утром мы видели только после ночной смены. И да, я тоже разок ушла в школу. Но не из-за часов, лунатизмом страдала. Опомнилась на остановке, видимо, троллейбус не пришел)))
    07 февраля, Гость   Ответить
  • ...я тоже так уходил в 1988 году, и тоже зимой... :):):)
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Согласна с Вами. Моей 16, в 10м классе, бужу чтобы завтрак приготовить и с собой дать , и в окно проводить (семейная традиция). Она все сама умеет, но мне не сложно и самой охота проявить заботу о дочке.
    07 февраля, Гость   Ответить
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