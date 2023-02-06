Маленькая девочка в Астане ушла в школу в три часа ночи из-за сломанных часов
Ответственный ребёнок увидел на часах семь утра, но не подумал о поломке часов
06 февраля 2023, 09:45, ИА Амител
Кадр из видео
В Астане водитель в три часа ночи заметил девочку с рюкзаком. Оказалось, что она идёт в школу.
Как рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул", дома у ребёнка сломались часы. Девочка увидела, что уже семь утра, но не подумала о возможной поломке, собралась и пошла учиться.
Люди, которые увидели школьницу на улице глубокой ночью, вызвали полицию, чтобы вернуть её домой.
В комментариях под постом одна из пользовательниц отметила, что однажды также ушла в школу раньше времени из-за сломанных часов.
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