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Маленькие дети несколько дней находились в квартире с мёртвыми родителями

Дверь вскрыли соседи

16 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге двухлетний мальчик и совсем маленькая девочка несколько дней прожили в квартире с мёртвыми родителями, пишет E1.ru.

Жители дома на Таганской улице услышали детский плач, при этом людей насторожило, что проживавшую в одной из квартир семью не видели уже несколько дней.

"Дети плакали. С ними разговаривали через дверь соседи. МЧС не ехали без полиции, полиция тоже не торопилась. В итоге один из жильцов сам принёс инструменты и вскрыл двери", – рассказал сосед.

Внутри люди нашли тела родителей. Обезвоженные дети при этом были в очень плохом состоянии, особенно девочка. Сейчас они у родственников.

Правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, смерть пары не носит криминального характера. Тела отправят на судмедэкспертизу.

Комментарии 49

  • Каждый день жуть страшней предыдущей. Для чего вскармливают полицию?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Спасибо соседям, что спасли детей от смерти от жажды.
    16 марта, Гость   Ответить
  • А полиция не причем, а МЧС не причем, они же не за это зарплату получают. Зачем им какие-то дети? Непонятно только зачем нам содержать их?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Непонятно только зачем нам содержать их? - Вы правы теперь детей будут в детдоме содержать на наши налоги.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Правоохранители проводят проверку---В отношении себя?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А соседу наказание. Самоуправство, проникновение... Полиция быстро вспомнит для чего она кормится на наши деньги.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вы правы теперь детей будут в детдоме содержать на наши налоги. - А это вообще к чему? К тому, что полиция и МЧС отлично сработали для того, чтобы детей содержать не пришлось?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, При чем тут дети в детском доме? Я пишу о содержании полиции и мчс.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Это ведь не первый случай за последнее время, когда из-за бездействия полиции погибают люди. Почему никого не наказывают?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А вы знаете сколько экипажей полиции в городе(районе) по сколько человек в них? Чинуши до оптимизировались, ездить то не кому.. их 3 экипажа на район в экипаже 2 сотрудника.. а им поверьте вызовов за день, рот не выговорит, они не успевают. У нас оптимизация с простых работников начинается, а нужно с кабинетных, развели бюрократию, что работать некому, все сидят только бумажки пишут.. будь то полиция, медицина, учителя и т.д.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, +
    16 марта, Гость   Ответить
  • Наркоманы дознулись, а виновата полиция? Ну тут и мега-умные комментаторы .... А полиция ежедневно должна обходить все квартиры, жильцов которых не было видно в этот день?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вспомнился жуткий случай, когда маму насмерть сбила машина, не опознали, а дома двое малолетних детей погибли(((
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Полиция не должна обходить квартиры, но она должна реагировать на вызов соседей, прийти и разобраться почему плачут дети, что случилось, нельзя быть безучастнымы, тем более к детям.
    16 марта, Гость   Ответить
  • А вы знаете сколько экипажей полиции в городе(районе) по сколько человек в них--- я не знаю. Но точно знаю, что когда мой сосед в 3 часа ночи лупил жену, я вызвала полицию и через 10 минут они уже приехали. А тут "полиция тоже не торопилась". Обычная халатность...
    16 марта, Гость   Ответить
  • когда из-за бездействия полиции погибают люди.---- а где написано , что люди погибли из-за бездействия?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Им звонили, они не приехали, так же как и МЧС. Чего прикидываетесь?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, причем тут это, а если бы дверь открыла полиция или мчс, то детей на их бы налоги содержали?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, полиция должна реагировать на вызов соседей, так как там были маленькие дети, они плакали. Должны были хотя приехать и узнать в чем там дело. А они оставили детей в опасности.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Не надо полицию защищать, речь не идет о том,что бы они квартиры обходили. Их вызвали соседи, заподозрив неладное, а они(полиция) ехать не торопились. Вот о чем речь. Тяжело в полиции? Их за это в 40 лет на пенсию отправляют. Не хотят работать в полиции пусть идут в строители. Вот то, что начальников в полиции больше, чем работающих на земле, это я поверю, потому что везде так. На каждого работника по начальнику.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вспомнился жуткий случай, когда маму насмерть сбила машина, не опознали, а дома двое малолетних детей погибли((( - угу, тоже про это вспомнила...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Наркоманы дознулись, а виновата полиция? - А какая разница, что случилось? Полиция не ехала, МЧС тоже. Дети умирали. Ок, не дозанулись бы, а отравились и померли - каким образом причина смерти родителей влияет на то, что полиция на вызов не едет?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это действительно так. У нас на районе отделение полиции работает два дня в неделю с 16 до 19. Участкового днем с огнем не сыщишь, да и меняются они раз в полгода. Что уж там говорить об эффективности работы. Оптимизация угробила не только медицину, но и МВД.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, незачем, распустить и всех на фронт.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, совершенно с вами согласен.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вы все напутали. Дети не умерли. Благодаря бдительности соседей. Умерли родители, и не из-за халатности полицейских
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ума совсем нет? Эти дети потом будут платить налоги, с которых ты пенсию будешь получать
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в соседней статейке на этом же сайте пишут что все было по другому. Именно спецы, прибыв по вызову, вскрыли квартиру.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да, я тоже помню этот случай. Ужас. Детей было жалко. Я, взрослый мужик, и у меня ком в горле и слёзы навернулись, после этих новостей по телеку.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вам всегда все все должны!Полиция такие же налоги платит со своей зарплаты. Нашлись здесь перцы которые содержат полицию, диванные критики! Кто то правильно написал что реально не хватает людей в штабе , не кому работать, до минимума всех сократили!
    16 марта, Гость   Ответить
  • У нас соседка умерла, была одинокая, даже когда трупный запах заполнил подъезд, полиция не торопилась, история длилась 7 дней. 7 дней звонили , писали, требовали … полиция работает плохо, точнее постоянно пытается увиливать от работы
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, кто вскармливает? Вы что-ли? Скоро ее вообще не останется. И в том числе из-за таких, как вы. Также, как и медиков.
    16 марта, Гость   Ответить
  • до минимума всех сократили! - да? А в новостях то и дело пишут, что штат МВД увеличивается и увеличивается, бюджетных денег туда идет все больше. Врут?
    16 марта, Гость   Ответить
  • "тоже про это вспомнила..." ---- Гость, да, и я. После той трагедии осознала, что либо ребенка везде с собой нужно брать, либо оставлять под присмотром, либо предупреждать кого-то из близких, что ребенок в квартире на некоторое время один (мама ушла в магазин, например). С просьбой проверить через час, через два - вернулась ли мама домой, всё ли с ребенком в порядке.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Скоро ее вообще не останется. И в том числе из-за таких, как вы. ----- Часовню тоже я развалил?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Судя по видео, дверь вскрывал обычный слесарь из жилконторы. Спасибо, что остались ещё не равнодушные соседи. А то сейчас в большинстве случаев убивать будут - никто не отреагирует. СМИ как всегда делают из мухи слона про равнодушных полицейских и мчс. Истина где-то рядом. Слава Богу, что детей все же спасли, хотя травма у них будет на всю жизнь.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, судить нужно их и садить за халатность. Потому что безразличие к горю людей, детей это самое ужасное преступление. Нужно вызывать полицию и говорить там дети депутата плачут, тогда прилетят мухой!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а вот стоять и караулить, когда кто-то в не положенном месте, но где машин раз в полчаса, у ДПС экипажей хватает. А в это время чуть поодаль ДТП происходят...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Соседа наградить, который спас детей. А чинуш из МВД и МЧС привести к ответственности.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Для того, чтобы они жирели еще больше!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Попутали люди добрые кого и зачем вызывать. Почему не фсб или сразу спецназ?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А вы знаете сколько экипажей полиции в городе(районе) по сколько человек в них? Чинуши до оптимизировались, ездить то не кому.------------------------------------------------------------ Гость, что за чушь ты несешь? Штатная численность МВД в 2023 году увеличится до 922 тысяч сотрудников, в 2024 году — до 934 тысяч, а в 2025 году составит уже 938 тысяч человек. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации
    16 марта, Гость   Ответить
  • А вы не думаете, что сми нам так все специально вывернули, чтобы мы тут посеклись и на полицию погнали бочку? Ведь ни кто из нас реальной правды не знает. И почему мы верим сми, и не верим полиции. Ни те ни другие доверия пока не заслуживают) или не так?
    16 марта, Гость   Ответить
  • а что все такие честные и неравнодушные не идут в полицию работать, умные чуткие человечные? только и горазды комменты строчить, диванные критики. Я не защищаю полицию, но и огульные обвинения не приветствую. Прежде чем обвинять, нужно самому что-то сделать. Скажите спасибо, что полицейские вообще еще есть при таком раскладе настроений в обществе и у молодежи, скоро и лечить и учить и сталь варить будет не кому а не только на посту стоять
    16 марта, Гость   Ответить
  • Читаешь комментарии и офигиваешь над тем, что есть люди которым жалко налоги на содержание детей пусть даже и в деддоме...... Вот из-за такого отношения деддом и не самое лучшее место. Нужно любить жизнь и свой народ, а если у этого народа проблемы, то их нужно решать и не жалеть на это денег!
    16 марта, Гость   Ответить
  • "а что все такие честные и неравнодушные не идут в полицию работать, умные чуткие человечные?" ---- Гость, странные у вас рассуждения. Почему все должны хотеть работать в полиции? Мне лично работа врача больше нравится.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что вы прицепились к детям. Написпно же, что дети у родственников, у них и останутся. Да, пенсию им назначат, и что?
    17 марта, Гость   Ответить
  • штат МВД увеличивается и увеличивается, --------- Да, штат увеличивается, но штат кабинетных шаркунов званием начиная с полкаша, а "на земле" работать некому.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, для защиты властей от народа.
    17 марта, Гость   Ответить
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