Маленькие дети несколько дней находились в квартире с мёртвыми родителями

Дверь вскрыли соседи

16 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге двухлетний мальчик и совсем маленькая девочка несколько дней прожили в квартире с мёртвыми родителями, пишет E1.ru.

Жители дома на Таганской улице услышали детский плач, при этом людей насторожило, что проживавшую в одной из квартир семью не видели уже несколько дней.

"Дети плакали. С ними разговаривали через дверь соседи. МЧС не ехали без полиции, полиция тоже не торопилась. В итоге один из жильцов сам принёс инструменты и вскрыл двери", – рассказал сосед.

Внутри люди нашли тела родителей. Обезвоженные дети при этом были в очень плохом состоянии, особенно девочка. Сейчас они у родственников.

Правоохранители проводят проверку. По предварительной информации, смерть пары не носит криминального характера. Тела отправят на судмедэкспертизу.