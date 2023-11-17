Три участника получат по умной колонке с голосовым помощником Марусей

17 ноября 2023, 12:38, ИА Амител

"Вот будут свои дети – поймешь!", "Бутерброды – это не еда", "Надень шапку" – наверняка эти фразы слышали многие в детстве и злились на своих мам, которые их говорили.

Сейчас многие выросли, кто-то осознал слова мамы, когда появились свои дети. Кто-то точно понял, что от бутербродов бывает гастрит, а шапка в Сибири – не прихоть, а жизненно важная необходимость. Для тех, кто понял, что мама говорила все правильно, запускается конкурс в честь самого теплого праздника в году – Дня матери.

Поделитесь мудростью своей мамы в комментариях под публикацией в нашей группе во "ВКонтакте". Начните свой рассказ со слов "Мама была права, когда…"

Все истории принимаются с 15 по 22 ноября 2023 года. Авторы трех лучших историй (их определит наша редакция 26 ноября) получат VK Капсулу Нео – умную колонку с голосовым помощником Марусей.

Также в День матери, 26 ноября, в нашем сообществе во "ВКонтакте" запустится бот: на основе лучших историй он создаст оригинальные мини-поздравления для мам.