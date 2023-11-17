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Мама была права. Amic.ru дарит призы за истории из детства

Три участника получат по умной колонке с голосовым помощником Марусей

17 ноября 2023, 12:38, ИА Амител

"Вот будут свои дети – поймешь!", "Бутерброды – это не еда", "Надень шапку" – наверняка эти фразы слышали многие в детстве и злились на своих мам, которые их говорили.

Сейчас многие выросли, кто-то осознал слова мамы, когда появились свои дети. Кто-то точно понял, что от бутербродов бывает гастрит, а шапка в Сибири – не прихоть, а жизненно важная необходимость.  Для тех, кто понял, что мама говорила все правильно, запускается конкурс в честь самого теплого праздника в году – Дня матери.

Поделитесь мудростью своей мамы в комментариях под публикацией в нашей группе во  "ВКонтакте". Начните свой рассказ со слов "Мама была права, когда…"

Все истории принимаются с 15 по 22 ноября 2023 года. Авторы трех лучших историй (их определит наша редакция 26 ноября) получат VK Капсулу Нео – умную колонку с голосовым помощником Марусей.

Также в День матери, 26 ноября, в нашем сообществе во "ВКонтакте" запустится бот: на основе лучших историй он создаст оригинальные мини-поздравления для мам.

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Комментарии 3

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Гость

12:41:23 17-11-2023

"Дочь не выходи за этого козла"

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Гость

12:54:00 17-11-2023

Дети со временем умнеют.Если они не поймут что мама в то время была права,тогда позор на их седые головы.

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Быдло

15:11:10 17-11-2023

Три участника получат по умной колонке с голосовым помощником Марусей Офигенный приз а баблом слабо?

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