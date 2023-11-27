"Мама-предприниматель": алтайская бизнес-леди представит свой центр на конкурсе
В федеральном этапе программы участие примут 30 проектов из разных уголков России
27 ноября 2023, 07:00, ИА Амител
Бизнес-леди из Алтайского края Наталья Бутакова примет участие в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель", где представит профориентационный "Центр семейного роста и развития", который возглавляет пять лет. Предпринимательница в 2019 году уже побеждала в краевом этапе конкурса и получила грант на развитие своего бизнеса.
Экспертное жюри программы "Мама-предприниматель" отобрало 30 лучших проектов среди выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.
Проекты оценивали по таким критериям, как:
- оригинальность;
- социальная значимость;
- возможность к масштабированию.
"Центр семейного роста и развития", который представит Наталья Бутакова, оказывает услуги по профориентации и психологии для подростков и родителей. Его главное преимущество – не только построение образовательного и карьерного маршрута, но и выстраивание отношений с партнерами – компаниями Барнаула и края для дальнейшей стажировки и трудоустройства ребят.
В своей работе Наталья Бутакова активно пользуется услугами центра "Мой бизнес", который реализует в крае национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Она проходила все обучающие мероприятия по теме построения и продвижения бизнеса. Пользовалась поддержкой по размещению рекламы, изготовлению сайта и печатной продукции, получала бесплатные индивидуальные консультации от экспертов по налогам.
"Мне очень хочется победить, а также привлечь внимание к нашему проекту. Мы не только помогаем в выборе профессии, но и налаживаем детско-родительские отношения, работаем над атмосферой в семье, чтобы в ней царили взаимопонимание и забота", – поделилась бизнесвумен. Предпринимательница отмечает, что в случае победы основные инвестиции пойдут в рекламу, автоматизацию бизнес-процессов, приглашение федеральных спикеров и повышение квалификации.
08:22:22 27-11-2023
У нас старик-собственник тоже дочери бизнес подарил, ребёночка купил. А та всё на инфоцыган ведётся. Жалко старого Костяна.
11:04:39 27-11-2023
Короче чем-то занимается, но чем - из статьи совершенно непонятно....
16:43:42 27-11-2023
Гость (11:04:39 27-11-2023) Короче чем-то занимается, но чем - из статьи совершенно непо... Дураков на деньги разводит. Вот чем она занимается.
20:44:11 27-11-2023
Гость (16:43:42 27-11-2023) Дураков на деньги разводит. Вот чем она занимается. ... Древнейший вид бизнеса!
17:52:34 27-11-2023
стартап с суперНЕоригинальной услугой? умноооо