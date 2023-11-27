"Мама-предприниматель": алтайская бизнес-леди представит свой центр на конкурсе

В федеральном этапе программы участие примут 30 проектов из разных уголков России

27 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Наталья Бутакова / Фото: Центр "Мой бизнес"

Бизнес-леди из Алтайского края Наталья Бутакова примет участие в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель", где представит профориентационный "Центр семейного роста и развития", который возглавляет пять лет. Предпринимательница в 2019 году уже побеждала в краевом этапе конкурса и получила грант на развитие своего бизнеса.

Экспертное жюри программы "Мама-предприниматель" отобрало 30 лучших проектов среди выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.

Проекты оценивали по таким критериям, как:

оригинальность;

социальная значимость;

возможность к масштабированию.

"Центр семейного роста и развития", который представит Наталья Бутакова, оказывает услуги по профориентации и психологии для подростков и родителей. Его главное преимущество – не только построение образовательного и карьерного маршрута, но и выстраивание отношений с партнерами – компаниями Барнаула и края для дальнейшей стажировки и трудоустройства ребят.

В своей работе Наталья Бутакова активно пользуется услугами центра "Мой бизнес", который реализует в крае национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Она проходила все обучающие мероприятия по теме построения и продвижения бизнеса. Пользовалась поддержкой по размещению рекламы, изготовлению сайта и печатной продукции, получала бесплатные индивидуальные консультации от экспертов по налогам.

"Мне очень хочется победить, а также привлечь внимание к нашему проекту. Мы не только помогаем в выборе профессии, но и налаживаем детско-родительские отношения, работаем над атмосферой в семье, чтобы в ней царили взаимопонимание и забота", – поделилась бизнесвумен. Предпринимательница отмечает, что в случае победы основные инвестиции пойдут в рекламу, автоматизацию бизнес-процессов, приглашение федеральных спикеров и повышение квалификации.