Мама школьницы, погибшей в московском коллекторе, просит показать материалы дела
Подросток переехала в Москву вместе с семьей примерно за год до трагедии. Парня, с которым девочка была на экскурсии, мама знала
14 декабря 2023, 23:30, ИА Амител
20 августа в коллекторе реки Неглинки в Москве погибла группа туристов из восьми человек. Среди них была и 15-летняя девочка, которая раньше жила в Новосибирске. "КП-Новосибирск" узнал подробности происшествия: несмотря на то, что с момента трагедии прошло почти 4 месяца, маму подростка никто не опросил, а родители не знают, как идет расследование гибели их ребенка.
Школьница переехала в Москву вместе с семьей примерно за год до трагедии. Парня, с которым девочка была на экскурсии, мама знала. Вместе с ним и его дядей она не раз отпускала дочь гулять. При этом когда она отпрашивалась на экскурсию в коллектор, мать была против.
"Я будто чувствовала беду: сначала запретила дочке туда идти. Но Вика стала плакать, говорить, что я ее никуда не пускаю. Звонил и дядя ее молодого человека, объяснял, что эта экскурсия официальная, ее проводят профессионалы. Дочка меня постоянно спрашивала, почему я ее не пускаю, а я не могла назвать ей адекватную причину", – заявила она.В результате за сутки до трагедии девочка принесла ей распечатанное согласие и та подписала.
20 августа Вика должна была вернуться домой в 11 часов вечера: планировалось, что она вместе со своим парнем, его дядей и двоюродной сестрой после экскурсии зайдут в кафе перекусить. В тот вечер в Москве шел сильный дождь. Мама девочки стала переживать еще сильнее. Дозвониться до них было невозможно.
"Около 9 часов вечера позвонила в полицию, объяснила ситуацию. Но мне сказали ждать до 11 часов, потом к нам домой приехал наряд, мы поехали в полицию. Я написала заявление, мне сказали ехать домой и ждать", – рассказала женщина.Однако ждать мама не смогла и пошла вдоль Неглинки, заглядывая через каждую решетку. Так они дошли до места, где из воды вытаскивали погибшего подростка.
В результате суд арестовал гендиректора агрегатора "Спутник" и организатора экскурсий. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Однако мама девочки до сих пор не ознакомилась с материалами дела и ни разу не общалась со следователем. Попасть к ним на прием не удалось. Женщина уже написала жалобы главе Следственного комитета Бастрыкину, в Басманный суд, в прокуратуру, но ответа пока нет.
06:21:11 15-12-2023
объяснял, что эта экскурсия официальная, ее проводят профессионалы---- вот может с этого и нужно начинать? Официально шариться по коллекторам - это вобще нормально?..
10:21:45 15-12-2023
девочка принесла ей распечатанное согласие и та подписала. А там риски прописаны были? Тогда никаких претензий. Ну совсем рехнуться надо, по канализациям со своим МЧ таскаться!!! Романтика! А запах!!! (не розами).
13:00:12 15-12-2023
Гость (10:21:45 15-12-2023) девочка принесла ей распечатанное согласие и та подписала. А... Да в 15 лет еще кажется, что все дурное происходит с кем-то и где-то. Но не с тобой! Не верят подростки в то, что могут умереть.
13:45:46 15-12-2023
Гость (10:21:45 15-12-2023) девочка принесла ей распечатанное согласие и та подписала. А... Там не текут канализационные отходы. Это коллекторы для отвода воды после дождя. И вся эта дождевая вода потом спускается в Москва-реку.
13:48:01 15-12-2023
Гость (10:21:45 15-12-2023) девочка принесла ей распечатанное согласие и та подписала. А... Эти бумажки в судах ничего не значат. Поизучайте эльбрусские трагедии, или прошлогоднюю на Ключевской Сопке.
12:47:53 15-12-2023
Это не канализационный коллектор, а ливнёвка