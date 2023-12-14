Мама школьницы, погибшей в московском коллекторе, просит показать материалы дела

Подросток переехала в Москву вместе с семьей примерно за год до трагедии. Парня, с которым девочка была на экскурсии, мама знала

14 декабря 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20 августа в коллекторе реки Неглинки в Москве погибла группа туристов из восьми человек. Среди них была и 15-летняя девочка, которая раньше жила в Новосибирске. "КП-Новосибирск" узнал подробности происшествия: несмотря на то, что с момента трагедии прошло почти 4 месяца, маму подростка никто не опросил, а родители не знают, как идет расследование гибели их ребенка.

Школьница переехала в Москву вместе с семьей примерно за год до трагедии. Парня, с которым девочка была на экскурсии, мама знала. Вместе с ним и его дядей она не раз отпускала дочь гулять. При этом когда она отпрашивалась на экскурсию в коллектор, мать была против.

"Я будто чувствовала беду: сначала запретила дочке туда идти. Но Вика стала плакать, говорить, что я ее никуда не пускаю. Звонил и дядя ее молодого человека, объяснял, что эта экскурсия официальная, ее проводят профессионалы. Дочка меня постоянно спрашивала, почему я ее не пускаю, а я не могла назвать ей адекватную причину", – заявила она.В результате за сутки до трагедии девочка принесла ей распечатанное согласие и та подписала.

20 августа Вика должна была вернуться домой в 11 часов вечера: планировалось, что она вместе со своим парнем, его дядей и двоюродной сестрой после экскурсии зайдут в кафе перекусить. В тот вечер в Москве шел сильный дождь. Мама девочки стала переживать еще сильнее. Дозвониться до них было невозможно.

"Около 9 часов вечера позвонила в полицию, объяснила ситуацию. Но мне сказали ждать до 11 часов, потом к нам домой приехал наряд, мы поехали в полицию. Я написала заявление, мне сказали ехать домой и ждать", – рассказала женщина.Однако ждать мама не смогла и пошла вдоль Неглинки, заглядывая через каждую решетку. Так они дошли до места, где из воды вытаскивали погибшего подростка.

В результате суд арестовал гендиректора агрегатора "Спутник" и организатора экскурсий. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Однако мама девочки до сих пор не ознакомилась с материалами дела и ни разу не общалась со следователем. Попасть к ним на прием не удалось. Женщина уже написала жалобы главе Следственного комитета Бастрыкину, в Басманный суд, в прокуратуру, но ответа пока нет.