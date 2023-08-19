Мантуров похвалил губернатора Томенко за развитие Алтайского края

Вице-премьер осмотрел заводы в Бийске и обещал, что Минпромторг РФ вложит в предприятия региона 26 миллиардов рублей

19 августа 2023, 18:31, ИА Амител









































Фото: Антон Червяков

Вице-премьер Денис Мантуров провел рабочий день в Бийске, где осмотрел местные предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Мантуров сказал, что у промышленности региона есть большой потенциал и перспективы развития. По словам Мантурова, заводы успешно используют федеральные и региональные меры поддержки. Он отметил и повышение зарплат работникам Бийского олеумного завода сразу на 30%.

Губернатор Томенко подчеркнул, что в крае, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, продолжается рост промышленного производства. Предприятия края решают важнейшие задачи по импортозамещению. Он поблагодарил вице-премьера за те меры поддержки, которые получают предприятия от федерального центра. Также губернатор подчеркнул, что в крае идет большая работа по подготовке кадров для промышленных предприятий края.

Сразу несколько предприятий Алтайского края получат инвестиции Минпромторга, сказал Денис Мантуров. Общая сумма составит около 26 миллиардов рублей. В частности, около 15 млрд рублей получил Бийский олеумный завод. Рубцовский машиностроительный завод в следующем году начнет масштабное обновление, на которое Минпромторгом будет направлено около 4 млрд рублей.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул большую роль фармацевтических предприятий в развитии промышленности Бийска. Он считает, что предприятия имеют важное значение для развития города и вносят значительный вклад в развитие фармацевтической промышленности России.