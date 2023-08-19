Мантуров похвалил губернатора Томенко за развитие Алтайского края
Вице-премьер осмотрел заводы в Бийске и обещал, что Минпромторг РФ вложит в предприятия региона 26 миллиардов рублей
19 августа 2023, 18:31, ИА Амител
Вице-премьер Денис Мантуров провел рабочий день в Бийске, где осмотрел местные предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Мантуров сказал, что у промышленности региона есть большой потенциал и перспективы развития. По словам Мантурова, заводы успешно используют федеральные и региональные меры поддержки. Он отметил и повышение зарплат работникам Бийского олеумного завода сразу на 30%.
Губернатор Томенко подчеркнул, что в крае, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, продолжается рост промышленного производства. Предприятия края решают важнейшие задачи по импортозамещению. Он поблагодарил вице-премьера за те меры поддержки, которые получают предприятия от федерального центра. Также губернатор подчеркнул, что в крае идет большая работа по подготовке кадров для промышленных предприятий края.
Сразу несколько предприятий Алтайского края получат инвестиции Минпромторга, сказал Денис Мантуров. Общая сумма составит около 26 миллиардов рублей. В частности, около 15 млрд рублей получил Бийский олеумный завод. Рубцовский машиностроительный завод в следующем году начнет масштабное обновление, на которое Минпромторгом будет направлено около 4 млрд рублей.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул большую роль фармацевтических предприятий в развитии промышленности Бийска. Он считает, что предприятия имеют важное значение для развития города и вносят значительный вклад в развитие фармацевтической промышленности России.
"По производству почвообрабатывающей техники мы первые в стране. Мы первые по производству зерносушилок, фотосепараторов и целого ряда продукции. Наш предприятия осваивают новые виды, импортозамещая продукцию", - отметил Томенко.
13:32:00 21-08-2023
нда
14:10:25 21-08-2023
М-да так м-да.В толк не могу взять какое развитие.Всегда по всем показателям ( в первую очередь по уровню жизни)находились на последних местах в стране и на тебе -развитие.Развитие от заду ,что ли?
10:51:47 08-09-2023
Афиноген (14:10:25 21-08-2023) М-да так м-да.В толк не могу взять какое развитие.Всегда по ... Так выборы скоро,вот и тянут своих во власить