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Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ

Охотятся не только за разработками, но и за ценными специалистами

25 декабря 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что недружественные страны ведут в России промышленный шпионаж. Как сообщает РИА Новости, они ищут секреты российских разработок и параметры образцов вооружения.

Мантуров отметил, что недружественные страны всегда занимались промышленным шпионажем.

Вице-премьер также напомнил, что недавно ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК. По словам Мантурова, недоброжелатели ведут активную охоту не только за разработками, но и за ценными специалистами.

Происшествия Политика

Комментарии 2

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Гость

15:04:22 25-12-2023

После сегодняшней статьи про кидалово Ирана, друзей осталось целых три ( но это не тосно). Остальные шпионят

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Гость

15:27:38 25-12-2023

Да что далеко за примерами ходить. Новый Российский смартфон "Р-ФОН" оказался один в один Бангладешским мобильником. Эти шпионы из Бангладеш, они повсюду

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