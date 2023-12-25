Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ

Охотятся не только за разработками, но и за ценными специалистами

25 декабря 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что недружественные страны ведут в России промышленный шпионаж. Как сообщает РИА Новости, они ищут секреты российских разработок и параметры образцов вооружения.

Мантуров отметил, что недружественные страны всегда занимались промышленным шпионажем.

Вице-премьер также напомнил, что недавно ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК. По словам Мантурова, недоброжелатели ведут активную охоту не только за разработками, но и за ценными специалистами.