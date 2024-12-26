"Манжерок" подарил праздник и подарки детям из отдаленных районов Республики Алтай

Новогодняя акция курорта "Елка желаний" порадовала тех, кто в этом особенно нуждается

26 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJJBtaU

Новогодняя елка. Подарки / Фото: freepik.com

Курорт Сбера "Манжерок" продолжает новогоднюю акцию "Елка желаний", организовав праздник для детей из разных уголков Республики Алтай. В зимней сказке приняли участие 35 детей с родителями. Гости встретились с героями сказок, посетили парк семейных приключений, поднялись на гору Малая Синюха и получили заветные подарки.

Исполненные мечты

Десятилетний Михаил Осипов из Турочака мечтал о новом телефоне, который ему подарили. Его мать Надежда Осипова рассказала, что на мероприятие семью позвал фонд "Защитники Отечества", поскольку отец мальчика был участником СВО (погиб в прошлом году). Мальчик и мама поблагодарили организаторов за праздник и исполнение желания.

Шестнадцатилетняя Вера Кузьменко из Горно-Алтайска также получила подарок. Девушка, учащаяся в художественной школе, хотела планшет, чтобы воплотить в жизнь свои творческие идеи. Вера выразила благодарность курорту за новый гаджет и помощь в достижении цели стать архитектором.

За два года проект исполнил 120 детских желаний. В этом году участие приняли дети из самых удаленных районов республики. Подарки, включая ноутбуки, музыкальные инструменты и спортинвентарь, вручили юным жителям Улаганского, Кош-Агачского и Усть-Коксинского районов. Среди партнеров проекта – компания "Инжзащита", она стала рекордсменом, исполнив более 30 желаний.

"Чужих детей не бывает. Мы стараемся сделать праздник для многих ребят – это дети участников СВО, дети-инвалиды, дети-сироты и дети из многодетных семей. "Манжерок" – социально ответственная компания, которая слышит желания детей и исполняет их. Мы стараемся сделать мир чуточку лучше, дарим радость тем, кто в этом особенно нуждается", – сказал генеральный директор курорта "Манжерок" Владимир Щербинин.

Социальная миссия – забота о детях

Курорт на протяжении пяти лет реализует благотворительные инициативы, направленные на улучшение условий жизни детей. За это время потратили более 330 млн рублей на создание детских и спортивных площадок, мастерских для школьников, а также на поддержку образовательных учреждений.

Благодаря "Манжероку" праздник пришел в 28 семей участников СВО, и это памятный пример того, как бизнес может решать социальные задачи, отметила руководитель фонда "Защитники Отечества" в Республике Алтай Аруна Татина.

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