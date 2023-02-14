Мария Бутина призналась, что сбылась её мечта посетить ЧВК "Вагнер Центр"
По словам уроженки Алтайского края, проект действует на благо Родине
14 февраля 2023, 09:15, ИА Амител
Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина опубликовала во "ВКонтакте" пост, где рассказала, что сбылась её мечта побывать в ЧВК "Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге.
По её словам, "Вагнер Центр" "всесторонне поддерживает специалистов, которые положительно влияют на развитие военной отрасли и информационной безопасности России" – в частности, предоставляет им бесплатное размещение в здании компании.
Парламентарий посмотрела, как живут и работают резиденты в разных отделах – от пресс-центра до станции обучения управления дронами – а также поделилась мнением от увиденного:
"Шикарный проект. А главное – на благо Родине. Нам понравилось. Будем действовать сообща!" – написала Бутина.
Ранее Мария Бутина призналась, что в детстве хотела стать продавцом мороженого.
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