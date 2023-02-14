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Мария Бутина призналась, что сбылась её мечта посетить ЧВК "Вагнер Центр"

По словам уроженки Алтайского края, проект действует на благо Родине

14 февраля 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: страница Марии Бутиной во "ВКонтакте"
Кадр из видео: страница Марии Бутиной во "ВКонтакте"

Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина опубликовала во "ВКонтакте" пост, где рассказала, что сбылась её мечта побывать в ЧВК "Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге.

По её словам, "Вагнер Центр" "всесторонне поддерживает специалистов, которые положительно влияют на развитие военной отрасли и информационной безопасности России" – в частности, предоставляет им бесплатное размещение в здании компании.

Парламентарий посмотрела, как живут и работают резиденты в разных отделах – от пресс-центра до станции обучения управления дронами – а также поделилась мнением от увиденного:

"Шикарный проект. А главное – на благо Родине. Нам понравилось. Будем действовать сообща!" – написала Бутина.

Ранее Мария Бутина призналась, что в детстве хотела стать продавцом мороженого.

Комментарии 12

  • Пару лет назад все эти профессиональные любители родины. Пеной исходили от того факта, что в США есть частная армия. Ведь не возможно, чтоб в стране кто-то имел собственную армию. Ну а то что туда могут брать уголовников прямо из тюрьмы вообще абсурд. А сейчас вон гордятся все
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Какое у нее милое личико! Милее-только у собчушки...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да кто ж пеной исходил,родненький? ) В прекрасном советском фильме "Возвращение резидента" есть тема о европейских частных военных компаниях,которые набирают наёмников в городах.Там ещё "на месте" командиром "работал" тот которого сыграл александр филиппенко,актёр, который недавно сдристнул в латвию или литву.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Этой старороженнице о детях и о муже нужно мечтать...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Любительницу оружия конечно тянет к профи по оружию, только она [была] любительница американского оружия. Иначе её бы не сделали пожизненным членом NRA (Национальной стрелковой ассоциации США), вообще только двое россиян удостоены такой почести - она и её спонсор. Но в 2019 её из иноагента в России сделали иноагентом в США. Причем сделали пиндосы, ковбойский образ которых она пыталась перенести в Россию. А вот кто она сейчас?...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • фото (рукалицо)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ее тоже наверное в Вагнер могут взять
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вот бы Бутина побывала под Угледаром или Соледаром, денек другой, а здесь "Вагнер Центр" и дурак сможет.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Маркитантка?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Странные у людей желания.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • это не люди, а Бутина.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, - Депутат!
    14 февраля, Гость   Ответить
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