Маркетплейс Wildberries решил брать плату за пакеты

В компании объяснили этот шаг заботой об экологии

11 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Популярный российский маркетплейс Wildberries объявил, что с 13 февраля пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) станут платными. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение компании.

В разосланном покупателям уведомлении говорится, что стоимость пакета будет варьироваться от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, указанной в личном кабинете.

В компании объяснили решение брать плату заботой об экологии. Руководство маркетплейса напомнило, что пластиковые пакеты являются многоразовыми.

"Вы можете использовать их многократно. Так мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу", – заявили там.