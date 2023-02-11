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Маркетплейс Wildberries решил брать плату за пакеты

В компании объяснили этот шаг заботой об экологии

11 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Популярный российский маркетплейс Wildberries объявил, что с 13 февраля пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) станут платными. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение компании.

В разосланном покупателям уведомлении говорится, что стоимость пакета будет варьироваться от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, указанной в личном кабинете.

В компании объяснили решение брать плату заботой об экологии. Руководство маркетплейса напомнило, что пластиковые пакеты являются многоразовыми.

"Вы можете использовать их многократно. Так мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу", – заявили там.

Комментарии 6

  • Ну и надписи рекламные сотрите. Тоже забота...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Нет никакой связи между платой за пакет и заботой об экологии. Кампания настолько жадная, что скоро будет брать деньги за просмотр их сайта. При внешнем лоске, есть тёмная сторона, которую знают поставщики этого маркетплейса
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Торгуют фуфлом по завышенным ценам, да еще за пакеты деньги собираются брать.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А, что на Wildberries ещё кто то, что то покупает? На OZON цены на порядок ниже.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть сами соблюдают экологически е правила и заворачивают товары в бумагу. Надо их привлечь за вред природе пакетами с их логотипами.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Капитализм... Пытаются выжать из клиентов по максимуму
    12 февраля, Гость   Ответить
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