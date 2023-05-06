Марлен Дитрих. 31 год со смерти культовой актрисы Голливуда

Американский институт киноискусства поставил Марлен Дитрих на девятое место в списке величайших актрис классического голливудского кино

06 мая 2023, 06:44, ИА Амител





















Марлен Дитрих

6 мая 1992 года скончалась Мария Магдалена Дитрих немецкая и американская актриса, певица и секс-символ XX века.

Марлен создала в кино один из совершенных женских образов и оказала большое влияние на моду и стиль. Она представляла собой шокирующий тип прекрасной и обаятельной женщины. Её судьба, замешанная на искусстве, политике и сексе, её одиночество в конце жизни до сих пор вызывают интерес и споры. Дитрих также осталась в истории и как популярная певица.