Маршал, Буйнов, Саруханов. Кто из звезд приедет на фестиваль Евдокимова на Алтае?

Гала-концерт в селе Верх-Обском пройдет 5 августа

14 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Традиционный фестиваль памяти нашего прославленного земляка, актера и юмориста Михаила Евдокимова пройдет в селе Верх-Обском Смоленского района в начале августа. Программа праздника еще не готова, но стали известны первые хедлайнеры, которые выступят на главной сцене фестиваля "Земляки" 5 августа.

По сведениям amic.ru, в этом году на Алтай приедут такие артисты, как Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и другие. Баннеры с афишей мероприятия уже установлены в разных концах Барнаула. Впрочем, список еще не окончательный. Полная программа мероприятий станет известна позже.

Ранее на пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова сообщила, что фестиваль "Земляки" в 2023 году пройдет очень масштабно.

В прошлом году почетными гостями праздника были вдова Михаила Сергеевича Евдокимова, Галина Николаевна, и губернатор края Виктор Томенко. Из артистов приезжали друзья Михаила Евдокимова – актер театра и кино, кинорежиссер Александр Михайлов, актер Александр Панкратов-Черный. Всего в прошлогоднем фестивале приняли участие более 150 коллективов и исполнителей из Алтайского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новосибирской, Омской, Свердловской Тульской областей и других регионов.