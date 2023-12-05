НОВОСТИПереговорка

Маршрут на Восток. Как работают транспортные компании в условиях новой логистики

Эксперт рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться транспортникам и как можно решить ситуацию

05 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

В последние полтора-два года российский бизнес часто говорит о проблемах в логистике: цепочки поставок и условия доставки значительно изменились, нередки ситуации задержки товаров. Серьезно повлияла геополитическая обстановка и на работу транспортных предприятий. В "Переговорке" на amic.ru Виталий Перевалов, генеральный директор компании "Евразийское Транспортное Объединение" рассказал, как в сегодняшних непростых условиях приходится работать грузоперевозчикам, с какими проблемами им пришлось столкнуться. И почему порой товар до потребителя идет очень долго.

Кто в "Переговорке"

Генеральный директор ООО "ЕТО" Виталий Перевалов.
Родился 24 июля 1979 года в городе Камень-на-Оби Алтайского края.
В 1999 году окончил Каменское педагогическое училище по специальности "учитель физической культуры";
в 2021-м – Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (экономика);
2023 год – выпускник школы управления Сколково.

Консультант-эксперт комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты Алтайского края;
представитель Российского союза мукомольных и крупяных предприятий в вопросах логистики;
председатель Общественной организации "Алтайский краевой центр спортивно-патриотического воспитания молодежи "Звезда".

Оказывает благотворительную поддержку дому малютки.01:18 "Семь дней уже много".  Почему какие-то товары клиенты получают практически сразу после оплаты на маркетплейсах, а какие-то приходится подождать.

04:17 "Не только сроки, но и контроль". Какие транспортные компании сегодня выбирает клиент.

05:05 Как сказывается на стоимости товара скорость доставки.

05:12 Какие товары везут из Алтайского края.

05:54 "Все решили везти на Восток". Как изменился транспортный рынок в последнее время.

06:12 "Вагоны скопились сотнями". С какими проблемами столкнулись транспортные компании, после того как РЖД приостановила действия правил перевозки грузов и ввела временные условия.

08:18 Как вагоны стали частными. И почему возникает перекос в поставках.

09:58 "Позицию отстаивать". Как можно решить проблему приоритетности перевозки грузов. 

12:05 Что такое грузовые дворы и как они могли бы повлиять на стоимость конечного продукта.

14:30 Как выбрать подходящую транспортную компанию, чтобы быть уверенным в поставке груза.

18:17 3PL-логистика – что это такое и почему это хорошо.

19:26 "Впервые за 14 лет". Как в сложных условиях можно соблюдать сроки поставки.

20:00 О кадрах и грамотных специалистах в системе транспортных услуг.

21:30 В какие самые дальние точки планеты Виталию Перевалову приходилось отправлять груз.

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Комментарии 16

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Алина

17:12:17 05-12-2023

Интересный человек. Знает похоже дело своё если цифрами владеет.

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Лилия

17:13:09 05-12-2023

Тема логистики, а особенно ЖД для края всегда была очень важным элементом. Это касается и зернопереработчиков. В период завершения уборочной кампании даже действовал особый тариф на вывоз из Алтайского края пшеницы и муки. Ну а если он стал представителем Российских мукомолов, то это БОЛЬШОЕ дело для края.

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Алина

19:56:53 05-12-2023

Знаю! Есть такие дельцы, которые своими действиями наносят урон логистике, как рынку. Завлекают к себе спецов из крепких компаний с клиентскими базами, обещают золотые горы, а потом... урвали своё и все. И те сотрудники потом не нужны, обещания не выполнены и они оказываются на улице. Ну и пусть перед ребятами как-то неудобно получилось....

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Кристина

20:27:58 05-12-2023

А что за компании такие имеются....?

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Ира

21:10:19 05-12-2023

А поищи в разных ресурсах и увидишь связь одной с другой и фамилии известные… Ну и проверяйте финансовое положение. Есть вообще закредитованные и не только банками

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Мария

22:13:33 05-12-2023

Да там как в политике обещают много, но всё только на словах, не заботятся о сотрудниках, к сожалению бывают такие деятели

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Карина

22:35:16 05-12-2023

Мало кто так чётко объясняет суть проблемы такого масштаба

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Алина

22:55:45 05-12-2023

Да... с этой жд логистикой всегда траблы.... Появляются типа "ЛОГИСТЫ" , покупают десяток убитых вагонов, становятся собственниками подвижного состава и щёки надувают. Эти вагоны стоят на постоянном ремонте, ищут разные схемы отправки, а производитель страдает... Проверяйте логистов перед отправкой грузов...

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Елена

00:07:48 06-12-2023

Автору респект,чувствуется знаток своего дела. Показатели по логистике конечно топ)

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Анна

00:50:28 06-12-2023

Лучше бы все так думали о логистике а не только о своем бизнесе .

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Валерия

01:20:36 06-12-2023

Надеюсь, что сфера логистики и специалисты в данной сфере должны развиваться паралельно, приносить свои плоды нашему обществу

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Суни

02:21:30 06-12-2023

Очень актуальная тема. И хорошо, что вы расписали все пункты. Спасибо

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Екатерина

04:22:58 06-12-2023

Хочется чтобы было как можно меньше проблем с логистикой 💥

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Гость

15:02:42 06-12-2023

Очень важную тему подняли ,все подробно расписали

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Мария

16:42:46 06-12-2023

Решила погулять и посмотреть по разным ресурсам ЖД логистов в крае. Штук 10 нашла . Теперь буду всякие связи смотреть , может чего и найду... Интересно... Есть СДЭК, Энергия, Трансконтейнер, Азбука логистики, Парк, Деловые линии. Будет время ещё поразбираюсь.

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Гость

17:49:52 06-12-2023

Как я посмотрю это даже и проблема. Вообще конечно эти пути сообщения не только для перевозки людей, но и товара очень серьезная.

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