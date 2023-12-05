Маршрут на Восток. Как работают транспортные компании в условиях новой логистики
Эксперт рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться транспортникам и как можно решить ситуацию
05 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
В последние полтора-два года российский бизнес часто говорит о проблемах в логистике: цепочки поставок и условия доставки значительно изменились, нередки ситуации задержки товаров. Серьезно повлияла геополитическая обстановка и на работу транспортных предприятий. В "Переговорке" на amic.ru Виталий Перевалов, генеральный директор компании "Евразийское Транспортное Объединение" рассказал, как в сегодняшних непростых условиях приходится работать грузоперевозчикам, с какими проблемами им пришлось столкнуться. И почему порой товар до потребителя идет очень долго.
Кто в "Переговорке"
Генеральный директор ООО "ЕТО" Виталий Перевалов.
Родился 24 июля 1979 года в городе Камень-на-Оби Алтайского края.
В 1999 году окончил Каменское педагогическое училище по специальности "учитель физической культуры";
в 2021-м – Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (экономика);
2023 год – выпускник школы управления Сколково.
Консультант-эксперт комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты Алтайского края;
представитель Российского союза мукомольных и крупяных предприятий в вопросах логистики;
председатель Общественной организации "Алтайский краевой центр спортивно-патриотического воспитания молодежи "Звезда".
Оказывает благотворительную поддержку дому малютки.01:18 "Семь дней уже много". Почему какие-то товары клиенты получают практически сразу после оплаты на маркетплейсах, а какие-то приходится подождать.
04:17 "Не только сроки, но и контроль". Какие транспортные компании сегодня выбирает клиент.
05:05 Как сказывается на стоимости товара скорость доставки.
05:12 Какие товары везут из Алтайского края.
05:54 "Все решили везти на Восток". Как изменился транспортный рынок в последнее время.
06:12 "Вагоны скопились сотнями". С какими проблемами столкнулись транспортные компании, после того как РЖД приостановила действия правил перевозки грузов и ввела временные условия.
08:18 Как вагоны стали частными. И почему возникает перекос в поставках.
09:58 "Позицию отстаивать". Как можно решить проблему приоритетности перевозки грузов.
12:05 Что такое грузовые дворы и как они могли бы повлиять на стоимость конечного продукта.
14:30 Как выбрать подходящую транспортную компанию, чтобы быть уверенным в поставке груза.
18:17 3PL-логистика – что это такое и почему это хорошо.
19:26 "Впервые за 14 лет". Как в сложных условиях можно соблюдать сроки поставки.
20:00 О кадрах и грамотных специалистах в системе транспортных услуг.
21:30 В какие самые дальние точки планеты Виталию Перевалову приходилось отправлять груз.
17:12:17 05-12-2023
Интересный человек. Знает похоже дело своё если цифрами владеет.
17:13:09 05-12-2023
Тема логистики, а особенно ЖД для края всегда была очень важным элементом. Это касается и зернопереработчиков. В период завершения уборочной кампании даже действовал особый тариф на вывоз из Алтайского края пшеницы и муки. Ну а если он стал представителем Российских мукомолов, то это БОЛЬШОЕ дело для края.
19:56:53 05-12-2023
Знаю! Есть такие дельцы, которые своими действиями наносят урон логистике, как рынку. Завлекают к себе спецов из крепких компаний с клиентскими базами, обещают золотые горы, а потом... урвали своё и все. И те сотрудники потом не нужны, обещания не выполнены и они оказываются на улице. Ну и пусть перед ребятами как-то неудобно получилось....
20:27:58 05-12-2023
А что за компании такие имеются....?
21:10:19 05-12-2023
А поищи в разных ресурсах и увидишь связь одной с другой и фамилии известные… Ну и проверяйте финансовое положение. Есть вообще закредитованные и не только банками
22:13:33 05-12-2023
Да там как в политике обещают много, но всё только на словах, не заботятся о сотрудниках, к сожалению бывают такие деятели
22:35:16 05-12-2023
Мало кто так чётко объясняет суть проблемы такого масштаба
22:55:45 05-12-2023
Да... с этой жд логистикой всегда траблы.... Появляются типа "ЛОГИСТЫ" , покупают десяток убитых вагонов, становятся собственниками подвижного состава и щёки надувают. Эти вагоны стоят на постоянном ремонте, ищут разные схемы отправки, а производитель страдает... Проверяйте логистов перед отправкой грузов...
00:07:48 06-12-2023
Автору респект,чувствуется знаток своего дела. Показатели по логистике конечно топ)
00:50:28 06-12-2023
Лучше бы все так думали о логистике а не только о своем бизнесе .
01:20:36 06-12-2023
Надеюсь, что сфера логистики и специалисты в данной сфере должны развиваться паралельно, приносить свои плоды нашему обществу
02:21:30 06-12-2023
Очень актуальная тема. И хорошо, что вы расписали все пункты. Спасибо
04:22:58 06-12-2023
Хочется чтобы было как можно меньше проблем с логистикой 💥
15:02:42 06-12-2023
Очень важную тему подняли ,все подробно расписали
16:42:46 06-12-2023
Решила погулять и посмотреть по разным ресурсам ЖД логистов в крае. Штук 10 нашла . Теперь буду всякие связи смотреть , может чего и найду... Интересно... Есть СДЭК, Энергия, Трансконтейнер, Азбука логистики, Парк, Деловые линии. Будет время ещё поразбираюсь.
17:49:52 06-12-2023
Как я посмотрю это даже и проблема. Вообще конечно эти пути сообщения не только для перевозки людей, но и товара очень серьезная.