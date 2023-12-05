Маршрут на Восток. Как работают транспортные компании в условиях новой логистики

Эксперт рассказывает, с какими проблемами приходится сталкиваться транспортникам и как можно решить ситуацию

05 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

В последние полтора-два года российский бизнес часто говорит о проблемах в логистике: цепочки поставок и условия доставки значительно изменились, нередки ситуации задержки товаров. Серьезно повлияла геополитическая обстановка и на работу транспортных предприятий. В "Переговорке" на amic.ru Виталий Перевалов, генеральный директор компании "Евразийское Транспортное Объединение" рассказал, как в сегодняшних непростых условиях приходится работать грузоперевозчикам, с какими проблемами им пришлось столкнуться. И почему порой товар до потребителя идет очень долго.

Кто в "Переговорке"



Генеральный директор ООО "ЕТО" Виталий Перевалов.

Родился 24 июля 1979 года в городе Камень-на-Оби Алтайского края.

В 1999 году окончил Каменское педагогическое училище по специальности "учитель физической культуры";

в 2021-м – Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (экономика);

2023 год – выпускник школы управления Сколково.



Консультант-эксперт комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Общественной палаты Алтайского края;

представитель Российского союза мукомольных и крупяных предприятий в вопросах логистики;

председатель Общественной организации "Алтайский краевой центр спортивно-патриотического воспитания молодежи "Звезда".



Оказывает благотворительную поддержку дому малютки.01:18 "Семь дней уже много". Почему какие-то товары клиенты получают практически сразу после оплаты на маркетплейсах, а какие-то приходится подождать.

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05:05 Как сказывается на стоимости товара скорость доставки.

05:12 Какие товары везут из Алтайского края.

05:54 "Все решили везти на Восток". Как изменился транспортный рынок в последнее время.

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08:18 Как вагоны стали частными. И почему возникает перекос в поставках.

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12:05 Что такое грузовые дворы и как они могли бы повлиять на стоимость конечного продукта.

14:30 Как выбрать подходящую транспортную компанию, чтобы быть уверенным в поставке груза.

18:17 3PL-логистика – что это такое и почему это хорошо.

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21:30 В какие самые дальние точки планеты Виталию Перевалову приходилось отправлять груз.