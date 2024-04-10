Маршрут троллейбуса № 1 восстановили в Барнауле

Его меняли из-за аварии на сетях

10 апреля 2024, 07:40, ИА Амител

Троллейбус № 1 / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле восстановили маршрут движения троллейбусов № 1. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что из-за аварии на сетях водоканала в районе дома № 10 на улице Энтузиастов троллейбусы возили пассажиров по следующей схеме: проспект Ленина – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Балтийская – улица Взлетная.

Обратно троллейбусы ходили так же. Сейчас они вернулись к привычной схеме движения.