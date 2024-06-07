Маршруты движения двух автобусов изменятся в Бийске

Обновленное расписание уже известно

07 июня 2024, 18:03, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxhere.com/ru/photo/173663

В Бийске изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".



С 17 июня в Бийске изменятся маршруты автобусов № 13 (Вокзал – село Фоминское) и № 26 (Вокзал – село Жаворонково).

Автобус № 13 по утрам будет ходить так:

с 06:20 – от конечной остановки "Село Фоминское";

в 07:50 – отправление от конечной остановки "Вокзал";

в 09:20 – отправление от конечной остановки "Село Фоминское".

По будням автобус, который отправляется от остановки "Вокзал" в 07:50, будет заезжать в село Жаворонково только в выходные и праздничные дни. Расписание с 11:20 останется прежним.

По будням в утренние часы возобновится движение автобуса по маршруту № 26 Вокзал – село Жаворонково: