Марсоход Perseverance запечатлел солнечное затмение на Марсе

Кадрами необычного явления поделились в NASA

17 февраля 2024, 06:32, ИА Амител

Один из "жителей" Красной планеты – марсоход Perseverance – запечатлел солнечное затмение. Кадры необычного (по крайней мере для проживающих на Земле) явления попали в объектив ровера. На них один из спутников – Фобос – прошел между планетой и Солнцем. Но так как диаметром он всего 22,5 километра, полностью закрыть собой звезду у него не получается.

Кстати, согласно одной из версий происхождения спутников, изначально у Марса он был один большого размера – марсианская луна. В нее в какой-то момент врезался космический объект, из-за чего та раскололась на части, став известными нам Деймосом и Фобосом.