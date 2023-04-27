Мартин Исповедник – один из пап римских, живший в Италии в I веке. Он боролся за права еретиков, и из-за этого его возненавидел император Констанс.

Правитель принял решение убить неугодного святого и для этого подослал к нему воина. Но тот, приблизившись к жертве, неожиданно ослеп. На этом потери не закончились: вскоре во время сражения погиб начальник этого воина.

От папы римского не отстали. Позже его сослали на безлюдный остров в Эгейском море и осудили на казнь. Правда, потом передумали – смягчили приговор и сослали Мартина Исповедника в Херсонес Таврический. Там он скончался сам, от изнурительной болезни.