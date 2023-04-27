Мартын Лисогон. Почему 27 апреля мужу с женой нельзя стирать одежду вместе
Мартын Лисогон — праздник, в который принято следовать необычным традициям и запретам
27 апреля 2023, 06:26, ИА Амител
Народный праздник Мартын Лисогон отмечают в России 27 апреля. В этот день чтят память преподобного Мартина Исповедника, который давным-давно был папой Римским.
С Мартыном Лисогоном связано множество традиций, запретов и примет. Каких именно – читайте на amic.ru.
Кто такой Мартин Исповедник и что о нём известно?
Мартин Исповедник – один из пап римских, живший в Италии в I веке. Он боролся за права еретиков, и из-за этого его возненавидел император Констанс.
Правитель принял решение убить неугодного святого и для этого подослал к нему воина. Но тот, приблизившись к жертве, неожиданно ослеп. На этом потери не закончились: вскоре во время сражения погиб начальник этого воина.
От папы римского не отстали. Позже его сослали на безлюдный остров в Эгейском море и осудили на казнь. Правда, потом передумали – смягчили приговор и сослали Мартина Исповедника в Херсонес Таврический. Там он скончался сам, от изнурительной болезни.
Что нужно делать на Мартына Лисогона?
На Мартына Лисогона наши предки традиционно охотились на лисиц. Кроме того, славяне 27 апреля кормили ворон кашей. Считается, что в ответ на угощение птицы оберегают дом и хозяйство.
Молодым людям в праздник советуют сватать невест. По поверьям, в эту дату семейные союзы одобряют на небесах. Это благоприятный день, чтобы сделать предложение о замужестве.
Что нельзя делать на Мартына Лисогона?
На Мартына Лисогона нельзя прогонять ворон со двора. Иначе они могут обидеться и накаркать человеку неприятности.
Есть ещё более необычный запрет: мужу и жене нельзя одновременно стирать одежду 27 апреля. Это – к ссоре и даже разлуке.
Помимо этого, в праздник не следует давать ложные обещания и обижаться.
Народные приметы 27 апреля
- Лёгкие облака сменились большими тучами – к дождю.
- Тепло 27 апреля – значит, скоро похолодает.
- Облака кругловатые – к сухой погоде.
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