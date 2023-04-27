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Мартын Лисогон. Почему 27 апреля мужу с женой нельзя стирать одежду вместе

Мартын Лисогон — праздник, в который принято следовать необычным традициям и запретам

27 апреля 2023, 06:26, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Народный праздник Мартын Лисогон отмечают в России 27 апреля. В этот день чтят память преподобного Мартина Исповедника, который давным-давно был папой Римским.

С Мартыном Лисогоном связано множество традиций, запретов и примет. Каких именно – читайте на amic.ru.

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Кто такой Мартин Исповедник и что о нём известно?

Мартин Исповедник – один из пап римских, живший в Италии в I веке. Он боролся за права еретиков, и из-за этого его возненавидел император Констанс.

Правитель принял решение убить неугодного святого и для этого подослал к нему воина. Но тот, приблизившись к жертве, неожиданно ослеп. На этом потери не закончились: вскоре во время сражения погиб начальник этого воина.

От папы римского не отстали. Позже его сослали на безлюдный остров в Эгейском море и осудили на казнь. Правда, потом передумали – смягчили приговор и сослали Мартина Исповедника в Херсонес Таврический. Там он скончался сам, от изнурительной болезни.

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Что нужно делать на Мартына Лисогона?

На Мартына Лисогона наши предки традиционно охотились на лисиц. Кроме того, славяне 27 апреля кормили ворон кашей. Считается, что в ответ на угощение птицы оберегают дом и хозяйство.

Молодым людям в праздник советуют сватать невест. По поверьям, в эту дату семейные союзы одобряют на небесах. Это благоприятный день, чтобы сделать предложение о замужестве.

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Что нельзя делать на Мартына Лисогона?

На Мартына Лисогона нельзя прогонять ворон со двора. Иначе они могут обидеться и накаркать человеку неприятности.

Есть ещё более необычный запрет: мужу и жене нельзя одновременно стирать одежду 27 апреля. Это – к ссоре и даже разлуке.

Помимо этого, в праздник не следует давать ложные обещания и обижаться.

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Народные приметы 27 апреля

  • Лёгкие облака сменились большими тучами – к дождю.
  • Тепло 27 апреля – значит, скоро похолодает.
  • Облака кругловатые – к сухой погоде.

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