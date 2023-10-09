Mash: Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива, он улетает из Израиля

Канал отмечает, что цена билетов из Тель-Авива в Москву выросла в 10 раз — авиакомпании просят за перелет от 115 до 130 тысяч рублей

09 октября 2023, 21:52, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал "Ещёнепознер"

Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, они пытаются улететь из Тель-Авива на фоне боевых действий в Израиле.

Канал отмечает, что цена билетов из Тель-Авива в Москву выросла в 10 раз – авиакомпании просят за перелет от 115 до 130 тысяч рублей. При этом на обратные рейсы особого спроса нет – билет из Москвы в Тель-Авив стоит как обычно, от 25 до 30 тысяч рублей.

Напомним, что Чубайс оставил свою последнюю государственную должность в России, пост спецпредставителя президента, и уехал из России в марте 2022 года. Позднее он попал в больницу с синдромом Гийена – Барре, который смог перебороть.