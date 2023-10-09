Mash: Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива, он улетает из Израиля
Канал отмечает, что цена билетов из Тель-Авива в Москву выросла в 10 раз — авиакомпании просят за перелет от 115 до 130 тысяч рублей
09 октября 2023, 21:52, ИА Амител
Бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, они пытаются улететь из Тель-Авива на фоне боевых действий в Израиле.
Канал отмечает, что цена билетов из Тель-Авива в Москву выросла в 10 раз – авиакомпании просят за перелет от 115 до 130 тысяч рублей. При этом на обратные рейсы особого спроса нет – билет из Москвы в Тель-Авив стоит как обычно, от 25 до 30 тысяч рублей.
Напомним, что Чубайс оставил свою последнюю государственную должность в России, пост спецпредставителя президента, и уехал из России в марте 2022 года. Позднее он попал в больницу с синдромом Гийена – Барре, который смог перебороть.
23:23:11 09-10-2023
С приездом болезнь обостриться.
23:39:05 09-10-2023
Квачков его уже ждет
06:36:57 10-10-2023
Ему бы надо на защиту Израиля пойти! Вот они одинаковые "патриоты"- патриоты там, где нет войны.Как только начинаются военные действия, сразу тайно линяют из государства, а не идут на его защиту.Ничего не поделаешь - сволочи!
06:51:02 10-10-2023
Как дерьмо в проруби...
07:27:38 10-10-2023
в Москву? Так их же посадят
08:18:15 10-10-2023
Гость (07:27:38 10-10-2023) в Москву? Так их же посадят... Интересно, кто это его может посадить???
08:20:38 10-10-2023
Гость (07:27:38 10-10-2023) в Москву? Так их же посадят... Кто же его посадит? Он же памятник!
08:45:39 10-10-2023
А с чего это вдруг решили, что он летит в Москву? С его деньгами можно в любую точку мира податься.
08:54:32 10-10-2023
Гость (08:45:39 10-10-2023) А с чего это вдруг решили, что он летит в Москву? С его де... - В Барнаул на конференцию психиатров? Стресс снимать.
08:45:41 10-10-2023
Когда уже размажут этого рыжего таракана...
08:57:49 10-10-2023
цена билетов из Тель-Авива в Москву выросла в 10 раз ---- это не из-за Чубайса, там много других, которые пошли срочно в Москву билеты покупать. Не в любую другую точку мира, а именно в Москву. Что странно
10:11:04 10-10-2023
Гость (08:57:49 10-10-2023) цена билетов из Тель-Авива в Москву выросла в 10 раз ---- эт... Что странного то люди домой возвращаются, это в ваших мозгах там только сбежавшие, а люди спокойно едут туда отдыхать или работать, Израиль не является вражеской страной, и санкции не вводил, и россияне как посещали, так и посещают Израиль, но вы же ничего этого не знаете, живёте как затравленные зверьки все вокруг враги по умолчанию, у вас прямой методички нет, вот вы и запутались где враги, а где нет.
12:40:30 10-10-2023
Гость (10:11:04 10-10-2023) Что странного то люди домой возвращаются, это в ваших мозгах... Израиль не является вражеской страной, и санкции не вводил --- вопрос спорный, я не знаю про санкции, их вроде бы 12 тысяч, почти уверен, что к части из них Израиль присоединился. Это в вашем мозгу если он не против поставки оружия бандеровцам, то он нейтрален, а люди от этого оружия погибают, за то, чтобы вы спокойно в Израиль ездили по работе или отдыхать. Я тут уже писал, что если бы Израиль выступил против бандеровцев, возможно Запад притормозил бы с оружием бандеровцам и война бы кончилась, сохранились бы сотни тысяч жизней. Он этого не сделал, поэтому вопрос с нейтральностью спорный, вы когда туда по работе или отдыхать поедете. помните, что люди в это время гибнут, в том числе из-за позиции страны, в которую вы едете. Вы сами с евреями запутались, за бандеровцев вы или против
13:12:51 10-10-2023
Гость (10:11:04 10-10-2023) Что странного то люди домой возвращаются, это в ваших мозгах... Россияне ездят не в Израиль, а на Святую Землю. А Израиль сегодня есть, завтра как и 2000 лет назад может уйти в рассеяние...
17:05:19 10-10-2023
Лишь бы не на Алтай они ехали. Спаси и сохрани!