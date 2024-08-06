Mash: девушка погибла в результате попытки прорыва ВСУ в Курской области

Пострадали 13 человек

06 августа 2024, 19:00, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com

Минимум один мирный житель погиб в результате попытки прорыва украинских диверсантов в Суджанском районе Курской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, 24-летняя жительница города Суджи получила серьезные ранения во время обстрела и скончалась в больнице.

Напомним, что минувшей ночью диверсанты начали атаку на Курскую область. По данным Mash, около 03:00 мск с помощью танков и артиллерии они попытались штурмовать границу. В составе ДРГ было около 100 бойцов.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что атаку удалось отразить. По его информации, травмы получили 13 человек. По последним данным, бои продолжаются – диверсантов отбросили от границы и атакуют авиацией и артиллерией.