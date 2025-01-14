Mash: Добровольская боролась с агрессивной формой рака желудка

При появлении первых болей актриса пыталась лечиться самостоятельно

14 января 2025, 16:40, ИА Амител

Евгения Добровольская / Фото: кадр из фильма "Девять жизней"

Актриса Евгения Добровольская была больна раком желудка. Как сообщает Telegram-канал Mash, она страдала от онкологического заболевания с 2023 года.

Когда Добровольская впервые почувствовала боли в животе, то не пошла к врачам и лечилась самостоятельно. Осенью 2023 года она стала резко терять вес, под кожей появились уплотнения. В конце того же года ее впервые госпитализировали: медики выявили агрессивную форму рака с внутрикожными и мозговыми метастазами.

В начале 2024 года Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь продолжала прогрессировать. У нее возникло желудочное кровотечение, после чего актриса прошла еще одну процедуру и добилась частичного регресса.

Ближе к декабрю у артистки снова стала наблюдаться отрицательная динамика, начала нарастать слабость. Состояние стало тяжелым, и Добровольская не смогла передвигаться самостоятельно. В январе артистка скончалась, а сегодня с ней попрощались в МХТ имени Чехова.