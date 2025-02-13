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Mash: у народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали рак

По данным источника, в данный момент актер проходит лечение

13 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Олег Меньшиков / Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"
Олег Меньшиков / Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"

Врачи обнаружили у российского актера Олега Меньшикова рак. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, сейчас народный артист РФ проходит курс специальной терапии.

На то, что у артиста есть серьезное заболевание, обращали внимание светские обозреватели. Они писали, что Меньшиков резко похудел и столкнулся с потерей волос. Некоторые же заметили, что актер пришел на одно из мероприятий в кепке и мешковатой одежде, которая скрывает худобу. 

Сам артист пока не комментировал ситуацию.

Комментарии 3

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Гость

14:27:36 13-02-2025

Агент актера опровергает эту информацию.

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гость

14:33:49 13-02-2025

В любом случае, здоровья актёру.

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Гость

21:11:27 13-02-2025

он болеет лет 10, ремиссия была. сейчас вот снова полезло, старый уже

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