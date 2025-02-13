Mash: у народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали рак
По данным источника, в данный момент актер проходит лечение
13 февраля 2025, 14:10, ИА Амител
Олег Меньшиков / Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"
Врачи обнаружили у российского актера Олега Меньшикова рак. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, сейчас народный артист РФ проходит курс специальной терапии.
На то, что у артиста есть серьезное заболевание, обращали внимание светские обозреватели. Они писали, что Меньшиков резко похудел и столкнулся с потерей волос. Некоторые же заметили, что актер пришел на одно из мероприятий в кепке и мешковатой одежде, которая скрывает худобу.
Сам артист пока не комментировал ситуацию.
14:27:36 13-02-2025
Агент актера опровергает эту информацию.
14:33:49 13-02-2025
В любом случае, здоровья актёру.
21:11:27 13-02-2025
он болеет лет 10, ремиссия была. сейчас вот снова полезло, старый уже