Mash: у народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали рак

По данным источника, в данный момент актер проходит лечение

13 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Олег Меньшиков / Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"

Врачи обнаружили у российского актера Олега Меньшикова рак. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, сейчас народный артист РФ проходит курс специальной терапии.

На то, что у артиста есть серьезное заболевание, обращали внимание светские обозреватели. Они писали, что Меньшиков резко похудел и столкнулся с потерей волос. Некоторые же заметили, что актер пришел на одно из мероприятий в кепке и мешковатой одежде, которая скрывает худобу.

Сам артист пока не комментировал ситуацию.