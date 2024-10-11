Mash: у вдовы Миронова Голубкиной выявили неизлечимый рак крови

Ей присвоили паллиативный статус

11 октября 2024, 13:12, ИА Амител

Лариса Голубкина / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

У вдовы актера Андрея Миронова Ларисы Голубкиной диагностировали злокачественное заболевание системы крови. Как сообщает Mash, ей присвоили паллиативный статус – болезнь уже нельзя вылечить, можно лишь облегчить боль.

Голубкина борется с болезнью Вальденстрема с 2014 года. Ей поставили диагноз в Германии. Патология протекала вяло и медленно развивалась до 2022 года. После первых курсов химиотерапии получилось добиться ремиссии, однако в этом году болезнь начала прогрессировать. В июле ее госпитализировали, а в августе врачебная комиссия признала актрису неизлечимо больной.

84-летняя актриса передвигается в инвалидном кресле. За ней смотрит сиделка. У Голубкиной нарушены слух и зрение, но сохранена речь. Она жалуется на постоянные боли в суставах и сосудах.