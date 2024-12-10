Mash: в Нигерии обнаружили неизвестный смертельный вирус

Люди погибают быстрее, чем болезнь диагностируют

10 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Опасный вирус / Фото: unsplash.com

В Нигерии обнаружили неизвестный смертельный вирус. Об этом сообщает Mash.

Люди, заболевшие им, умирают так быстро, что врачи не успевают поставить диагноз, поэтому ученые не могут выявить точные симптомы.

"Роспотребнадзор сообщил, что в курсе о новом заболевании-мутанте", – пишет издание.

Вспышка заболевания произошла в военной школе-интернате города Зария на севере страны. По данным местных СМИ, от неизвестного вируса скончались уже десять человек. Часть заболевших находится в критическом состоянии.

Как отмечает издание, Роспотребнадзор подтвердил, что держит ситуацию на контроле. В ведомстве работает лабораторная база и референс-центры, которые помогут в оперативном выявлении риска распространения вируса в России.

Также для повышения безопасности на границе работают автоматизированные информационные системы, позволяющие выявлять потенциально зараженных, прибывших из разных регионов мира, в том числе из Африки.