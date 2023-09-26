Mash: в России наблюдается дефицит лапши "Роллтон" в коробках

Это произошло из-за нехватки импортных специй, которые стало сложно ввозить в страну

26 сентября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России случился дефицит лапши быстрого приготовления "Роллтон" в коробках. Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло из-за нехватки импортных специй, которые стало сложно ввозить в страну.

Раньше пакетики с приправой везли из Европы, которая приобретала их в странах Северной Африки и других. Сейчас же с логистикой возникли проблемы, из-за чего "Роллтону" приходится искать новые пути доставки. Источник издания отмечает, что поставки, скорее всего, наладят, но через Китай.

Напомним, что в конце августа канал писал, что проблемы с производством произошли у "Доширака". В ответ на это "Роллтон" заявлял, что собирается на этом фоне работать еще активнее.