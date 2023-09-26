Mash: в России наблюдается дефицит лапши "Роллтон" в коробках
Это произошло из-за нехватки импортных специй, которые стало сложно ввозить в страну
26 сентября 2023, 16:45, ИА Амител
В России случился дефицит лапши быстрого приготовления "Роллтон" в коробках. Как сообщает Telegram-канал Mash, это произошло из-за нехватки импортных специй, которые стало сложно ввозить в страну.
Раньше пакетики с приправой везли из Европы, которая приобретала их в странах Северной Африки и других. Сейчас же с логистикой возникли проблемы, из-за чего "Роллтону" приходится искать новые пути доставки. Источник издания отмечает, что поставки, скорее всего, наладят, но через Китай.
Напомним, что в конце августа канал писал, что проблемы с производством произошли у "Доширака". В ответ на это "Роллтон" заявлял, что собирается на этом фоне работать еще активнее.
17:11:26 26-09-2023
вот чего-чего, а лапши хватает.
17:12:33 26-09-2023
Ой, что делается, стратегический же продукт!
20:09:36 26-09-2023
Основная еда гастарбайтеров...
21:34:31 26-09-2023
Гость (20:09:36 26-09-2023) Основная еда гастарбайтеров...... Они берут покруче, биг ланч например. А роллтоны в основном хорошо берут для супов на даче, удобные, и жрачки не остается для местной живности.
20:41:35 26-09-2023
Да нет, основная масса лапши ушла на уши электорату...