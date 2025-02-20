Mash: убившая экс-мэра Самары внучка перестала разговаривать из-за стресса
Ее отправят на экспертизу в городскую психиатрическую больницу
20 февраля 2025, 12:15, ИА Амител
Внучка экс-мэра Самары, которая убила своих дедушку и бабушку, перестала говорить на фоне стресса. Предварительно установлено, что обвиняемая впала в состояние мутизма или сопора. Об этом сообщает Mash.
Екатерина Бельская не произнесла ни слова на допросах и заседании суда. По одной из версий, у нее могла развиться патология, из-за которой человек не реагирует на окружающих. По другой – девушка могла впасть в состояние сопора, когда пациент не способен к сознательной деятельности, но сохраняет рефлекторные реакции.
В ближайшие дни Бельскую отправят на экспертизу в самарскую психиатрическую больницу, где она пробудет минимум 30 дней. Врачи не исключают, что обвиняемая может симулировать диагнозы.
"Там ее попытаются разговорить во время "психиатрического интервью". При необходимости проведут тесты с клиническим психологом и процедуру EyeTracking, благодаря которой медики могут отслеживать движение глаз (она странно закатывала их в суде). Также сделают МРТ головного мозга. Со слов психиатра Романа Чепикова, скорее всего, девушку признают адекватной", – пишет Mash.
На судебном заседании 18 февраля Екатерине Бельской сменили статус с подозреваемой на обвиняемую. Вину она не отрицала, но и не признавала – просто молчала.
12:18:22 20-02-2025
А еще третья версия - чувиха с таким профессионализмом завалившая деда с бабкой, так же умело косит под шизу.
12:26:20 20-02-2025
Может развиться такое состояние.
12:46:27 20-02-2025
допросы проводить надо поучиться. В 1937 году умели вот и поднять документы, разузнать и проводить ровно таким же образом с ней допросы тогда она на втором третьем допросе расколется - выложит именга своих подельников
а если интерьвью у нее брать то от этого толку мало
13:14:38 20-02-2025
Гость (12:46:27 20-02-2025) допросы проводить надо поучиться. В 1937 году умели вот и по... А если Вас допросить по шаблонам 1937 года, Вы не только убийство Кеннеди на себя возьмете, но и признаетесь, что Вы инопланетный шпион, прилетевший на Землю, чтобы купить пластинки с записью Гюль-Гюль Оглы)
13:55:17 20-02-2025
Гость (13:14:38 20-02-2025) А если Вас допросить по шаблонам 1937 года, Вы не только уби... Он Бюль-Бюль
15:52:32 20-02-2025
Гость (12:46:27 20-02-2025) допросы проводить надо поучиться. В 1937 году умели вот и по... В 90-е даже инереснее допросы были между "своими". В 37-м в основном ребра ломали и выбитые зубы пачками харкать заставляли. Вы в своем уме? А в 90-х паяльник в опе вообще приветствовал любой нужный ответ. Вот почему люди на себя реалию не переводят? Типа это нас не коснется.
14:00:03 20-02-2025
Внучка экс-мэра Самары, которая убила своих дедушку ---- сейчас она только подозреваемая, человек до суда не виновен.
14:19:06 20-02-2025
Гость (14:00:03 20-02-2025) Внучка экс-мэра Самары, которая убила своих дедушку ---- сей... На судебном заседании 18 февраля Екатерине Бельской сменили статус с подозреваемой на обвиняемую. Вину она не отрицала, но и не признавала – просто молчала.
15:54:23 20-02-2025
ПС. Не защищаю девушку, может, действительно, она тварь. Но давайте жать решение суда. А не как некоторые, убить сразу.