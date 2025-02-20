Mash: убившая экс-мэра Самары внучка перестала разговаривать из-за стресса

Ее отправят на экспертизу в городскую психиатрическую больницу

20 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Внучка экс-мэра Самары, которая убила своих дедушку и бабушку, перестала говорить на фоне стресса. Предварительно установлено, что обвиняемая впала в состояние мутизма или сопора. Об этом сообщает Mash.

Екатерина Бельская не произнесла ни слова на допросах и заседании суда. По одной из версий, у нее могла развиться патология, из-за которой человек не реагирует на окружающих. По другой – девушка могла впасть в состояние сопора, когда пациент не способен к сознательной деятельности, но сохраняет рефлекторные реакции.

В ближайшие дни Бельскую отправят на экспертизу в самарскую психиатрическую больницу, где она пробудет минимум 30 дней. Врачи не исключают, что обвиняемая может симулировать диагнозы.

"Там ее попытаются разговорить во время "психиатрического интервью". При необходимости проведут тесты с клиническим психологом и процедуру EyeTracking, благодаря которой медики могут отслеживать движение глаз (она странно закатывала их в суде). Также сделают МРТ головного мозга. Со слов психиатра Романа Чепикова, скорее всего, девушку признают адекватной", – пишет Mash.

На судебном заседании 18 февраля Екатерине Бельской сменили статус с подозреваемой на обвиняемую. Вину она не отрицала, но и не признавала – просто молчала.