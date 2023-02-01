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Mash: ВСУ ударили "Точкой-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области

По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции "Новозыбков"

01 февраля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По их информации, удар по российскому нефтепроводу был нанесён ракетой "Точка-У". По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции "Новозыбков". Она не получила серьёзных повреждений, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Транснефть", попытка обстрела была совершена 31 января. В момент происшествия НПС не использовалась – она запускается лишь при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме.

Напомним, что нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу, в обход Украины. Трубопровод берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка. 

Комментарии 1

  • Да стреляйте-стреляйте, всё нормально, Полянский (зампостпреда России при ООН) не увидел пересечения Западом «наиболее красных линий». Мы вам нефть, вы танки и ракеты для ВСУ чтобы обстреливали Россию. На самом деле только наша решимость и реальные удары по реальной инфраструктуре вооружениям НПЗ, ГСМ и пр. еще на подходе к линии фронта! отрезвит Запад. Иначе они будут повышать ставки и дойдут до применения ЯО (тактического) в уверенности что приказ главкома об ответном ядерном ударе выполнен не будет.
    02 февраля, Гость   Ответить
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