Mash: ВСУ ударили "Точкой-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области

По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции "Новозыбков"

01 февраля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По их информации, удар по российскому нефтепроводу был нанесён ракетой "Точка-У". По предварительным данным, ракета упала возле нефтеперекачивающей станции "Новозыбков". Она не получила серьёзных повреждений, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Транснефть", попытка обстрела была совершена 31 января. В момент происшествия НПС не использовалась – она запускается лишь при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме.

Напомним, что нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и её транзит в Европу, в обход Украины. Трубопровод берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка.