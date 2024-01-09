Машина протаранила ограждение Белого дома в Вашингтоне
Водителя взяли под стражу
09 января 2024, 09:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Автомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсетях.
Авария произошла около двух часов ночи по московскому времени 9 января. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Водителя машины, протаранившей ограждение Белого дома, задержали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Комментарии 0