Машина протаранила ограждение Белого дома в Вашингтоне

Водителя взяли под стражу

09 января 2024, 09:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Автомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсетях.

Авария произошла около двух часов ночи по московскому времени 9 января. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Водителя машины, протаранившей ограждение Белого дома, задержали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.