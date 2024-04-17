Машиночитаемые доверенности: зачем нужны и как с ними работать?
Переход на МЧД необходим для успешного ведения бизнеса
17 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KUa8F
В середине марта Фонд пенсионного и социального страхования РФ (СФР) полностью перешел на машиночитаемые доверенности (МЧД). С 1 марта 2024 года налогоплательщиков, которые предоставляют отчетность в ФНС в электронном виде, обязали оформлять только МЧД. Новые требования к бизнесу заставляют всех участников ЭДО переходить на электронные доверенности.
Почему только МЧД?
Главные причины – надежность, удобство и экономия.
МЧД создавали для подтверждения правомочности представителя организации или ИП в отношениях с государственными органами (ФНС, СФР, ЦБ), заверения документов в системах электронного документооборота и др.
Нужно ли дополнительно заверять МЧД?
Нет, машиночитаемые доверенности не нужно заверять нотариально. Подписания и регистрации в государственном контролирующем органе достаточно для отправки отчетности в налоговые органы и работы с контрагентами.
Как работать с МЧД?
Работать с такими доверенностями в системе электронного документооборота лучше всего через сервисы аккредитованных операторов. Один из лидеров рынка ИТ-решений для бизнеса – компания "Такском" – предлагает удобный и надежный сервис "Такском – Управление Доверенностями". Компания приняла участие в пилотном проекте ФНС по внедрению МЧД, успешно подключив к их использованию крупные компании в разных регионах России.
Интуитивно понятный интерфейс сервиса содержит все востребованные опции работы с МЧД. Можно создать доверенность с нуля или оформить на основе уже существующих, причем упрощенное создание МЧД застраховано от ошибок, поскольку формируется на основе готовых подписей с подсказками.
В сервисе доступны:
- проверка и выгрузка полных МЧД контрагентов из реестра ФНС;
- массовое продление;
- подписание и отзыв доверенностей;
- быстрый поиск документа по дате, имени представителя, сроку действия.
Среди безусловных удобств – работа в одном окне с доверенностями разных организаций и подписание документов в сервисе или по ссылке.
Кроме того, для работы в сервисе можно выбрать наиболее подходящий тариф , начиная с оформления пяти МЧД. Неиспользованные остатки сохраняются и переходят на следующий период при продлении тарифа или при подключении к новому.
ООО "ТАКСКОМ"
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