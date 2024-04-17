Машиночитаемые доверенности: зачем нужны и как с ними работать?

Переход на МЧД необходим для успешного ведения бизнеса

17 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KUa8F

Ноутбук. Документы / Фото: Racool_studio / freepik.com

В середине марта Фонд пенсионного и социального страхования РФ (СФР) полностью перешел на машиночитаемые доверенности (МЧД). С 1 марта 2024 года налогоплательщиков, которые предоставляют отчетность в ФНС в электронном виде, обязали оформлять только МЧД. Новые требования к бизнесу заставляют всех участников ЭДО переходить на электронные доверенности.

Почему только МЧД?

Главные причины – надежность, удобство и экономия.

МЧД создавали для подтверждения правомочности представителя организации или ИП в отношениях с государственными органами (ФНС, СФР, ЦБ), заверения документов в системах электронного документооборота и др.

Нужно ли дополнительно заверять МЧД?

Нет, машиночитаемые доверенности не нужно заверять нотариально. Подписания и регистрации в государственном контролирующем органе достаточно для отправки отчетности в налоговые органы и работы с контрагентами.

Как работать с МЧД?

Работать с такими доверенностями в системе электронного документооборота лучше всего через сервисы аккредитованных операторов. Один из лидеров рынка ИТ-решений для бизнеса – компания "Такском" – предлагает удобный и надежный сервис " Такском – Управление Доверенностями" . Компания приняла участие в пилотном проекте ФНС по внедрению МЧД, успешно подключив к их использованию крупные компании в разных регионах России.

Интуитивно понятный интерфейс сервиса содержит все востребованные опции работы с МЧД. Можно создать доверенность с нуля или оформить на основе уже существующих, причем упрощенное создание МЧД застраховано от ошибок, поскольку формируется на основе готовых подписей с подсказками.

В сервисе доступны:

проверка и выгрузка полных МЧД контрагентов из реестра ФНС;

массовое продление;

подписание и отзыв доверенностей;

быстрый поиск документа по дате, имени представителя, сроку действия.

Среди безусловных удобств – работа в одном окне с доверенностями разных организаций и подписание документов в сервисе или по ссылке.

Кроме того, для работы в сервисе можно выбрать наиболее подходящий тариф , начиная с оформления пяти МЧД. Неиспользованные остатки сохраняются и переходят на следующий период при продлении тарифа или при подключении к новому.

ООО "ТАКСКОМ"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 39,​ 412 офис; 4 этаж

Тел.: +7 (3852) 54‒68‒44

Сайт

barnaul@taxcom.ru

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