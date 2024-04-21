Маск назвал катастрофой снижение числа молодых семей с детьми в Америке

За последние 30 лет этот показатель резко упал

21 апреля 2024, 09:05, ИА Амител

Флаг США / Фото: pxhere.com

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал информацию о том, что в США стало меньше молодых семей с детьми. Об этом он написал в соцсетях.

Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.

В 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%.