Маск назвал катастрофой снижение числа молодых семей с детьми в Америке
За последние 30 лет этот показатель резко упал
21 апреля 2024, 09:05, ИА Амител
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал информацию о том, что в США стало меньше молодых семей с детьми. Об этом он написал в соцсетях.
Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. Согласно результатам проведенного организацией анализа, если в 1993 году порядка 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, то теперь их доля снизилась до 51%.
В 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то сейчас их уровень оценивается только в 27%.
"Абсолютная катастрофа", – прокомментировал статистическую публикацию Маск.
09:17:02 21-04-2024
Ну здесь очевидно ,что Маск лукавит. Очень много прибывает эмигрантов в Америку из Мексики , в том числе детей и людей детородного возраста. Здесь политика Байдена собственно имеет место быть положительной.Хотя по прогнозам "здоровья" доллара ,он безнадёжно болен. И к стати решений по его выздоровлению нет. Наоборот послание денежной массы Украине,Тайваню,Израилю и т.д.всё это в конечном счёте "русская рулетка". Осталось ещё крутануть барабан револьвера и БУМ . Это будет "цунами".
11:45:39 21-04-2024
гость (09:17:02 21-04-2024) Ну здесь очевидно ,что Маск лукавит. Очень много прибывает э... От того что куда-то там прибывают мигранты, численность населения не растёт... Замещение это не рост. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
09:32:03 21-04-2024
Смейтесь или нет, но план по сокращению населения земли, существует!
Дайте мне новую теорию заговора!? Потому что те которые я знал раньше, уже все исполнились! ©
А причина всего плохого - Капитализм!!! Без своего естественного противовеса и сдерживающего фактора Социализма-Коммунизма! В лице самой крупной Соц страны СССР...
11:45:31 21-04-2024
Можно подумать, у нас с рождаемость нет проблем. Она колоссальная. Мало того, что демографическая яма 90-х. Так и те немногие не хотят рожать. В Барнауле детсады закрывают или работают на "неполную мощность."
16:16:01 21-04-2024
Гость (11:45:31 21-04-2024) Можно подумать, у нас с рождаемость нет проблем. Она колосса... Больше всех о рождаемости пекутся те, кто сами не работали, пристроили своих отпысков на теплые места, нахапали капиталов на десять поколений вперед, и теперь беспокоятся, кто будет их потомство обслуживать .
11:58:23 21-04-2024
"Звериный оскал капитализма."
12:16:05 21-04-2024
На хрен нам эта прогнившая Америка... У нас своих проблем хватает
16:02:13 21-04-2024
Грыша (12:16:05 21-04-2024) На хрен нам эта прогнившая Америка... У нас своих проблем хв... Плохо что многие думают, что это все не взаимосвязано!... Послушайте людей живущих в разных странах!? Обычных, среднего достатка... Проблемы у всех, у всех одинаковые!... А это значит все страны скопом куда-то ведут и не показывают конечную цель... А почему не показывают? Может не хотят шокировать!? Или что бы раньше времени не получить сопротивление!?...
12:22:34 21-04-2024
Таджиков с цыганями пусть завозят. В чём проблема то ?
13:19:52 21-04-2024
Гость (12:22:34 21-04-2024) Таджиков с цыганями пусть завозят. В чём проблема то ?... Они скоро все к нам переедут.
07:56:46 22-04-2024
снижение числа молодых семей с детьми в Америке --- получается не в зарплатах проблема. Гомиков стало много
12:28:23 22-04-2024
Будет еще меньше. от того, что у них там мужики с мужиками долбятся и бабы с бабами обтираются - дети не рождаются))))