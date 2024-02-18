Маск согласился, что на Западе врут о положении Украины в конфликте с РФ

Американцам внушают, что Киев выигрывает в противостоянии с Россией, хотя на самом деле он проигрывает, отмечает миллиардер Дэвид Сакс

18 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

Бизнесмен Илон Маск / Кадр из видео

Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что в Соединенных Штатах скрывают правду о положении Украины в конфликте. Свой комментарий он оставил под постом миллиардера Дэвида Сакса в соцсети Х.

По словам Сакса, американцам внушают, что Киев выигрывает в противостоянии с Россией, хотя на самом деле он проигрывает. Якобы конфликт делает НАТО сильнее, но на деле он лишь истощает альянс. Самой большой проблемой Украины, по версии властей США, является нехватка средств из-за позиции американского конгресса, но на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов, и на решение этого вопроса понадобятся годы.

"Нам говорят, что Россия несет большие потери, тогда как на самом деле Украине не хватает солдат – еще одна проблема, которую не могут решить деньги", – написал миллиардер.

Как он подчеркнул, правительство уверяет американцев, что мировое сообщество поддерживает США, "хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика Вашингтона – это верх безумия".