Маск согласился, что на Западе врут о положении Украины в конфликте с РФ
Американцам внушают, что Киев выигрывает в противостоянии с Россией, хотя на самом деле он проигрывает, отмечает миллиардер Дэвид Сакс
18 февраля 2024, 10:45, ИА Амител
Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что в Соединенных Штатах скрывают правду о положении Украины в конфликте. Свой комментарий он оставил под постом миллиардера Дэвида Сакса в соцсети Х.
По словам Сакса, американцам внушают, что Киев выигрывает в противостоянии с Россией, хотя на самом деле он проигрывает. Якобы конфликт делает НАТО сильнее, но на деле он лишь истощает альянс. Самой большой проблемой Украины, по версии властей США, является нехватка средств из-за позиции американского конгресса, но на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов, и на решение этого вопроса понадобятся годы.
"Нам говорят, что Россия несет большие потери, тогда как на самом деле Украине не хватает солдат – еще одна проблема, которую не могут решить деньги", – написал миллиардер.
Как он подчеркнул, правительство уверяет американцев, что мировое сообщество поддерживает США, "хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика Вашингтона – это верх безумия".
13:08:51 18-02-2024
А соц сеть X не запрещена в России ? Еслиф да, то почему идёт трансляция новостей из него ? Двойные стандарты? Хе-хе
13:11:55 18-02-2024
А соц сеть X не запрещена в России ? Еслиф да, то почему идёт трансляция новостей из него ? Двойные стандарты? Хе-хе
09:58:13 19-02-2024
Первая здравая мысль прочитанная мной за неделю в российской прессе
10:10:07 19-02-2024
Если проблему можно решить деньгами - это не проблема, а всего лишь затраты. Думаю что нато решит эту свою задачу. Пусть им и потребуется пара лет. Но мы то тратим людские ресурсы! Какие инициативы мы слышим от наших решал? Только тупость: запреты абортов, расселение семей по пригородам, жалкие пособия не для всех.