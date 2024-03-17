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Маск заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры

По его словам, военных ВСУ отправляют "умирать в окопы впустую"

17 марта 2024, 15:57, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео на YouTube
Илон Маск / Кадр из видео на YouTube

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры. Об этом он написал в социальных сетях.

"Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины – больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно", – написал бизнесмен.

Также Маск заявил, что военных ВСУ отправляют "умирать в окопы впустую".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил заменить на российско-украинской границе подразделения срочников на контрактников и спецназ.

Политика

Комментарии 2

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dok_CФ

22:31:02 17-03-2024

Да, сейчас он почти прав, территория Украины не изменится, людей потеряет не мало.. Возможно наименование "Украина" изменится..

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Гость

13:00:00 18-03-2024

Хорошо если так

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