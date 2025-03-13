Масленица прошла, а зима не ушла. Фото с масштабных народных гуляний в "Изумрудном"

Масленицу в барнаульском парке провело Русское Радио Барнаул

13 марта 2025, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFHUCjjn

Масленица от Русского Радио Барнаул в 2025 году / Фото здесь и далее: Татьяна Алдабаева и Ольга Пяткова

2 марта в парке "Изумрудный" прошел один из самых ярких праздников весны – "Самая Русская Масленица", организованная Русским Радио Барнаул. Гости окунулись в атмосферу народных гуляний, приняли участие в традиционных забавах и, конечно, вдоволь полакомились вкусными угощениями.

На главной площадке развернулись конкурсы, выступления ансамблей, хора, вокальных студий. Горожане водили хороводы, участвовали в народных забавах: бой подушками на бревне, прыжки через "костер". А еще здесь была ярмарка мастеров и интерактивные зоны для всей семьи.

Масленица удалась на славу! До встречи в следующем году! Полный фотоотчет смотрите в группе ВК Русского Радио в Барнауле.

Масленица от Русского Радио Барнаул в 2025 году / Фото: Татьяна Алдабаева и Ольга Пяткова

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ИП Шаповалова А.Д.

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