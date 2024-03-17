Масленичные гулянья проходят в пригороде Барнаула

Праздничные мероприятия проводят в разных районах города

17 марта 2024, 14:20, ИА Амител

Масленичные гулянья в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня в пригороде проходят праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Например, в Индустриальном районе, в микрорайоне "Спутник", рядом с избирательным участком по адресу ул. Соловьиная, 45, организована праздничная программа "Масленица". Коллектив Детской школы искусств "Традиция" создает праздничное настроение для жителей. Они подготовили программу с песнями, танцами и русскими забавами.

Также проходят развлечения в центре культуры и досуга "Индустриальный". Для жителей поселка Лесной, 12, пройдет мероприятие "Весна идет, весне дорогу!". Они могут насладиться концертом от коллектива "Сибирячка" и поучаствовать в конкурсах, играх и викторинах. Все мероприятия завершатся хороводами и пение песен.

Проводы зимы отмечают в Центральном районе, в поселках Центральном и Южном. Праздничные площадки организованы у Дома культуры "Центральный" и Дворца культуры "Южный". Жители проводят зиму с плясками, конкурсами, играми в духе русских обрядов. Традиционные масленичные гулянья проходят во всех районах города.