Масляков-младший стал единственным владельцем "АМИК"
Родители полностью передали сыну права на управление компанией
07 февраля 2024, 10:31, ИА Амител
Кадр из выпуска "Премьер-лиги КВН" / Первый канал
Александр Масляков – младший стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК". Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ему принадлежала половина компании. 25,5% владел Александр Васильевич Масляков, 24,5% – мать Маслякова-младшего Светлана.
Светлана Маслякова рассказала о том, что решение о передаче прав было принято давно и все подошли к нему ответственно.
"Потому что Александр Александрович – молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", – добавила женщина.
Она также отметила, что все и так перешло бы сыну.
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Масляков Шурик младший не рыба не мясо, амеба, он просто все спустит в канализацию после кончины папаши приватизатора народного добра.