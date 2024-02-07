Масляков-младший стал единственным владельцем "АМИК"

Родители полностью передали сыну права на управление компанией

07 февраля 2024, 10:31, ИА Амител

Кадр из выпуска "Премьер-лиги КВН" / Первый канал

Александр Масляков – младший стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ему принадлежала половина компании. 25,5% владел Александр Васильевич Масляков, 24,5% – мать Маслякова-младшего Светлана.

Светлана Маслякова рассказала о том, что решение о передаче прав было принято давно и все подошли к нему ответственно.

"Потому что Александр Александрович – молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", – добавила женщина.

Она также отметила, что все и так перешло бы сыну.