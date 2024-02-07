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Масляков-младший стал единственным владельцем "АМИК"

Родители полностью передали сыну права на управление компанией

07 февраля 2024, 10:31, ИА Амител

Кадр из выпуска "Премьер-лиги КВН" / Первый канал
Кадр из выпуска "Премьер-лиги КВН" / Первый канал

Александр Масляков – младший стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ему принадлежала половина компании. 25,5% владел Александр Васильевич Масляков, 24,5% – мать Маслякова-младшего Светлана.

Светлана Маслякова рассказала о том, что решение о передаче прав было принято давно и все подошли к нему ответственно. 

"Потому что Александр Александрович – молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", – добавила женщина.

Она также отметила, что все и так перешло бы сыну.

телевидение

Комментарии 9

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Гость

10:33:59 07-02-2024

кликбейтно )

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Гость

10:50:25 07-02-2024

Бояре "свое" (украденное у народа) добро по наследству передают. Достойный итог последних лет отрицательного "развития"...

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Элен без ребят

11:14:13 07-02-2024

Гость (10:50:25 07-02-2024) Бояре "свое" (украденное у народа) добро по наследству перед... а что Масляков- старший украл и почему он боярином вдруг стал?

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Гость

11:56:06 07-02-2024

Элен без ребят (11:14:13 07-02-2024) а что Масляков- старший украл и почему он боярином вдруг ста... Украл народную передачу, которую всей страной бесплатно создавали.

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Гость

11:31:05 07-02-2024

Гость (10:50:25 07-02-2024) Бояре "свое" (украденное у народа) добро по наследству перед... Кто у тебя что украл, кроме мозга?

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Пузырек

11:04:11 07-02-2024

Может я не в курсе, а что Масляков украл?

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Гость

13:27:30 07-02-2024

Пузырек (11:04:11 07-02-2024) Может я не в курсе, а что Масляков украл?... КВН было молодежным ообщественным движением, которое начали активно продвигать с помощью телевидения. Масляков превратил КВН в коммерческое предприятия присвоил себе все права и перевел все выступления команд КВН исключительно на платную основу.

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Реzидент

11:58:56 07-02-2024

Эту фабрику по производству чёрных клоунов (один такой воспитаник докривлялся до президента-нациста, русофоба соседнего государства) и разложению народа России с 30 летнем стажем пора ликвидировать. И отправить с сцентрального ТВ в Рутюб. Культура смеха не приемлема для народа России.

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Гость

15:32:34 07-02-2024

Масляков Шурик младший не рыба не мясо, амеба, он просто все спустит в канализацию после кончины папаши приватизатора народного добра.

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